SA HRVATSKOM ZA SIDNEJ: Evo šta je potrebno "delfinima" da idu na završni turnir!
SERIJA poraza je prekinuta. Vaterpolisti su u drugom kolu grupe D (za plasman od 5.do 8.mesta) Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju savladali Holandiju sa 16:12 (3:2, 4:4, 6:1, 3:5).
"Delfini" se u nedelju (8.00) u poslednjem kolu sastaju sa Hrvatima i moraju, ako SAD savladaju Holandiju, da pobede sa pet golova razlike ukoliko žele da igraju na završnom turniru od 22.do 26. jula u Sidneju.
U slučaju da Holanđani otkinu makar bod Amerikancima onda je Nikoli Jakšiću i drugovima dovoljna pobeda i sa golom razlike.
Izabranici Uroša Stevanovića su tek u trećoj četvrtini slomili otpor Holanđana, kada su se od 7:6 stigli do 13:7. Imali su naši i 15:9, kada su povukli ručni i dozvolili rivalu da ublaži poraz.
U našem timu najefikasniji su bili kapiten Jakšić sa 5 i Vasilije Martinović sa 4 pogotka, dok je kod Holanđana odskočio Lars ten Brok sa 3 gola.
Podsetimo, pobednik grupe D pridružiće se Mađarskoj, Italija, Grčkoj i Španiji iz grupe C na finalnom turniru u Australiji.
U drugom meču Hrvatska je savladala SAD sa 18:12. Danas: Srbija - Hrvatska (8.00), SAD - Holandija (10.00).
TABELA: Hrvatska 6, SAD 3, Srbija 3, Holandija bez bodova.
