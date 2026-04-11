SA HRVATSKOM ZA SIDNEJ: Evo šta je potrebno "delfinima" da idu na završni turnir!

11. 04. 2026. u 23:00

SERIJA poraza je prekinuta. Vaterpolisti su u drugom kolu grupe D (za plasman od 5.do 8.mesta) Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju savladali Holandiju sa 16:12 (3:2, 4:4, 6:1, 3:5).

"Delfini" se u nedelju (8.00) u poslednjem kolu sastaju sa Hrvatima i moraju, ako SAD savladaju Holandiju, da pobede sa pet golova razlike ukoliko žele da igraju na završnom turniru od 22.do 26. jula u Sidneju.

U slučaju da Holanđani otkinu makar bod Amerikancima onda je Nikoli Jakšiću i drugovima dovoljna pobeda i sa golom razlike.

Izabranici Uroša Stevanovića su tek u trećoj četvrtini slomili otpor Holanđana, kada su se od 7:6 stigli do 13:7. Imali su naši i 15:9, kada su povukli ručni i dozvolili rivalu da ublaži poraz.

U našem timu najefikasniji su bili kapiten Jakšić sa 5 i Vasilije Martinović sa 4 pogotka, dok je kod Holanđana odskočio Lars ten Brok sa 3 gola.

Podsetimo, pobednik grupe D pridružiće se Mađarskoj, Italija, Grčkoj i Španiji iz grupe C na finalnom turniru u Australiji.

U drugom meču Hrvatska je savladala SAD sa 18:12. Danas: Srbija - Hrvatska (8.00), SAD - Holandija (10.00).

TABELA: Hrvatska 6, SAD 3, Srbija 3, Holandija bez bodova.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za Večernje novosti
PODRŠKA SPORTISTIMA NA PUTU KA POBEDAMA: Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević u Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti"

DEJAN Tomašević je 11. desembra prošle godine postao predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. Posle nešto više od sto dana, od kako je počeo da vodi najugledniju sportsku organizaciju u našoj zemlji, u velikom Vaskršnjem intervjuu za "Večernje novosti" odgovarao je na mnoga pitanja koja na najbolji način stvaraju sliku, šta sve stoji pred njim, ali i našom olimpijskom kućom i brojnim sportistima.

12. 04. 2026. u 10:00

