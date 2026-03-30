Fudbal

PA, LJUDI ŠTA JE OVO? Italijani se žestoko narugali Bosancima pred "odlazak na Mundijal"

Новости онлине

30. 03. 2026. u 08:22

Bilino polje u Zenici biće domaćin utakmice između BiH i Italije u finalu dodatnih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Foto: Profimedia

Zmajevi će dočekati Azure na stadionu koji je, prema rečima italijanskih novinara, "ružan i mali".

Novinar uglednog italijanskog lista Gazeta Andrea Ramacoti objavio je video sa Bilinog polja i kritikovao stanje u kojem se stadion nalazi.

- Ružan je, mali i okružen zgradama sa pogledom na teren - kratko je napisao novinar, a zatim dodao:

- Bilino Polje je izuzetno negostoljubiv stadion kapaciteta samo devet hiljada gledalaca, ali mnogo više njih može da gleda utakmice sa brojnih balkona zgrada koje okružuju stadion. Samo jedna, zapadna tribina, je potpuno pokrivena, ali je zanimljivo da će zvaničnici iz Italije biti smešteni na suprotnoj, istočnoj tribini. Tamo je zaštićena samo loža“, zaključio je italijanski novinar.

Italijani ulaze u ovu utakmicu kao veliki favoriti, i čini se da su ovakvi napisi iz lokalnih medija dobar pokazatelj da je njihova javnost potcenila Bosnu i Hercegovinu, što bi mogla biti velika prednost za Zmajeve, koji u Zenici jure mesto na svom drugom Svetskom prvenstvu u istoriji.

Na Svetskom prvenstvu su ranije bili samo jednom, 2014. u Brazilu, kada su bili u grupi sa Argentinom, Nigerijom i Iranom.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEOČEKIVANO! Bivši igrač Rome trenira sa fudbalerima Crvene zvezde

