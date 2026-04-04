RADNIČKI PRE ZVEZDE: Kragujevčani zahvaljujući boljem set količniku osvojili prvo mesto u ligaškom delu Superlige Srbije za odbojkaše

NIJANSE su odlučile u borbi za pol poziciju u plej-ofu Superlige Srbije za odbojkaše. Radnički, Crvena zvezda, Spartak i Karađorđe su ligaški deo završili sa 15 pobeda. Po propozicijama uspešnija je ekipa koja ima više bodova, a kako su Kragujevčani i Zvezda imali 46 presudio je bolji set-količnik u korist Šumadinaca. Bod manje su imali Spartak i Karađorđe, ali je Subotičanima treće mesto doneo bolji set količnik.

odbojkaški savez Srbije

Tako će se u četvrtfinalu, 9, 13. i eventualno 16.aprila sastati: Radnički - VGSK, Crvena zvezda - Mladi radnik, Spartak - Vojvodina, Karađorđe - Takovo. Iz lige je ispala Dubočica, a u plej-autu će igrati Jedinstvo iz Stare Pazove.

U poslednjem kolu najzanimljiviji je bio duel Radničkog i Spartaka, koji su Kragujevčani dobili sa 3:1 i Subotičane skinuli sa prvog mesta. Ostali rezultati: Crvena zvezda - VGSK 3:0, Vojvodina - Mladi radnik 3:1, Partizan - Jedinstvo SP 1:3, Karađorđe - Takovo 3:0, Dubočica - Niš 0:3.

TABELA: Radnički 15 pobeda (46 bodova), C.zvezda 15 (46), Spartak 15 (45), Karađorđe 15 (45), Takovo 13 (38), Vojvodina 13 (37), Ml.radnik 11 (33), VGSK 11 (31), Partizan 8 (22), Niš 7 (19), Jedinstvo SP 6 (23), Dubočica 3 (7).