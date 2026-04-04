PROBOJ U RADIOTERAPIJI: Naučnici pronašli način lečenja raka dojke bez uticaja na druge organe
NAUČNICI sa Sanktpeterburškog državnog politehničkog univerziteta (SPbPU) napravili su novi metod uvođenja izotopa radijum-223 direktno u maligni tumor dojke, što će omogućiti značajno smanjenje nuspojava pri radijaciji.
Eksperimenti na miševima pokazali su da radiofarmaceutski preparat deluje lokalno, ne utičući na zdrave organe.
-U našoj novoj studiji napravili smo novi metod radioaktivnog označavanja (uvođenje radioaktivnog izotopa u strukturu nosača), koja koristi metal-organske okvire sa sposobnošću da 'pakuje' i isporučuje različite supstance, kazala je Darja Ahmetova, mlađi istraživač u Laboratoriji za nano i mikroenkapsulaciju biološki aktivnih supstanci na SPbPU.
Prema njenim rečima, izotop radijuma-223 je površinski vezan za nosač, i to na takav način da se stabilno zadržava.
Trenutno, istraživački tim vrši samo lokalnu primenu: metal-organski okvir sa izotopom se ubrizgava direktno u tumor pomoću šprica, precizirala je naučnica.
Zračenje deluje direktno na tumorske ćelije bez uticaja na druge organe, naglasila je Ahmetova.
Ona se nada da će u budućnosti ovaj projekat omogućiti kombinovanu primenu radioterapije i hemioterapije pri raku dojke.
U Rusiji se godišnje registruje više od 80.000 novih slučajeva raka dojke, a rizik od bolesti kod Ruskinja je 6,45 odsto. Prosečna starost dijagnostikovanih u Rusiji je 61 godina.
Ranije je naučni tim SPbPU dokazao efikasnost primene radiofarmaceutskog preparata na bazi izotopa radijum-223 za terapiju raka dojke, koji se u medicinskoj praksi koristi za lečenje metastaza pri raku prostate.
Istraživanje su podržali Ruska naučna fondacija i Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije.
(sputnikportal.rs)
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
