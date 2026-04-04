PROBOJ U RADIOTERAPIJI: Naučnici pronašli način lečenja raka dojke bez uticaja na druge organe

NAUČNICI sa Sanktpeterburškog državnog politehničkog univerziteta (SPbPU) napravili su novi metod uvođenja izotopa radijum-223 direktno u maligni tumor dojke, što će omogućiti značajno smanjenje nuspojava pri radijaciji.

Eksperimenti na miševima pokazali su da radiofarmaceutski preparat deluje lokalno, ne utičući na zdrave organe.

-U našoj novoj studiji napravili smo novi metod radioaktivnog označavanja (uvođenje radioaktivnog izotopa u strukturu nosača), koja koristi metal-organske okvire sa sposobnošću da 'pakuje' i isporučuje različite supstance, kazala je Darja Ahmetova, mlađi istraživač u Laboratoriji za nano i mikroenkapsulaciju biološki aktivnih supstanci na SPbPU.

Prema njenim rečima, izotop radijuma-223 je površinski vezan za nosač, i to na takav način da se stabilno zadržava.

Trenutno, istraživački tim vrši samo lokalnu primenu: metal-organski okvir sa izotopom se ubrizgava direktno u tumor pomoću šprica, precizirala je naučnica.

Zračenje deluje direktno na tumorske ćelije bez uticaja na druge organe, naglasila je Ahmetova.

Ona se nada da će u budućnosti ovaj projekat omogućiti kombinovanu primenu radioterapije i hemioterapije pri raku dojke.

U Rusiji se godišnje registruje više od 80.000 novih slučajeva raka dojke, a rizik od bolesti kod Ruskinja je 6,45 odsto. Prosečna starost dijagnostikovanih u Rusiji je 61 godina.

Ranije je naučni tim SPbPU dokazao efikasnost primene radiofarmaceutskog preparata na bazi izotopa radijum-223 za terapiju raka dojke, koji se u medicinskoj praksi koristi za lečenje metastaza pri raku prostate.

Istraživanje su podržali Ruska naučna fondacija i Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije.

(sputnikportal.rs)

