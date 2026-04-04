VRATA PAKLA ČEKAJU AGRESORE: Abdolahi odbrusio Trampu

KOMANDANT iranske vojne komande general-major Ali Abdolahi upozorio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da će Iranske snage uništiti američku i izraelsku infrastrukturu u slučaju napada, poručivši da "vrata pakla" čekaju agresore.

-Nakon što je pretrpeo uzastopne poraze, agresivni i ratohuškački predsednik Sjedinjenih Američkih Država preduzeo je očajnički, nervozan, neuravnotežen i glup korak da ugrozi infrastrukturu zemlje i našu nacionalnu imovinu, istakao je Abdolahi, prenosi Tasnim.

On je naveo da iranska oružane snage, neće oklevati ni trenutka da brane prava nacije i zaštite nacionalnu imovinu i da će svakog agresora staviti na njegovo mesto.

-U slučaju napada američko-cionističkog neprijatelja, napadaćemo svu infrastrukturu koju koristi američka teroristička vojska, kao i infrastrukturu cionističkog režima, bez ograničenja, za destruktivne i kontinuirane napade, kazao je on.

Abdolahi je naveo da je Iran od početka nametnutog rata, uradio sve što je rekao.

-Jednostavno značenje ove poruke je da će vam se otvoriti vrata pakla, poručio je on.

Tramp je upozorio je ranije danas da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.

-Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz, upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

-Vreme ističe - 48 sati pre nego što ceo pakao zavlada nad njima. Slava Bogu, napisao je Tramp.

(Tanjug)

