VRATA PAKLA ČEKAJU AGRESORE: Abdolahi odbrusio Trampu
KOMANDANT iranske vojne komande general-major Ali Abdolahi upozorio je danas američkog predsednika Donalda Trampa da će Iranske snage uništiti američku i izraelsku infrastrukturu u slučaju napada, poručivši da "vrata pakla" čekaju agresore.
-Nakon što je pretrpeo uzastopne poraze, agresivni i ratohuškački predsednik Sjedinjenih Američkih Država preduzeo je očajnički, nervozan, neuravnotežen i glup korak da ugrozi infrastrukturu zemlje i našu nacionalnu imovinu, istakao je Abdolahi, prenosi Tasnim.
On je naveo da iranska oružane snage, neće oklevati ni trenutka da brane prava nacije i zaštite nacionalnu imovinu i da će svakog agresora staviti na njegovo mesto.
-U slučaju napada američko-cionističkog neprijatelja, napadaćemo svu infrastrukturu koju koristi američka teroristička vojska, kao i infrastrukturu cionističkog režima, bez ograničenja, za destruktivne i kontinuirane napade, kazao je on.
Abdolahi je naveo da je Iran od početka nametnutog rata, uradio sve što je rekao.
-Jednostavno značenje ove poruke je da će vam se otvoriti vrata pakla, poručio je on.
Tramp je upozorio je ranije danas da Iranu "ističe vreme" za postizanje dogovora.
-Sećate li se kada sam Iranu dao rok od 10 dana da postigne dogovor ili da otvori Ormuski moreuz, upitao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
-Vreme ističe - 48 sati pre nego što ceo pakao zavlada nad njima. Slava Bogu, napisao je Tramp.
(Tanjug)
Preporučujemo
AMERIČKI MEDIJI: SAD će iscrpeti zalihe nevidljivih raketa u napadima na Iran
04. 04. 2026. u 23:22
PODSEČENA KRILA AMERIČKOM ORLU: Dokumentovani gubici vazduhoplovstva SAD
04. 04. 2026. u 19:05
„HRIŠĆANSKI EKSTREMIZAM" U AMERICI: Pitanje aktuelne politike ili realnost?
04. 04. 2026. u 19:11
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
