ĐUROVIĆ TUGUJE: Partizan razlog zbog kojeg Zvezda neće biti dobro plasirana!

PREKALjENI košarkaški stručnjak Vlade Đurović bio je gost "Jutra" na TV Prva gde je govorio o nedavno odigranom "večitom derbiju", kao i šansama Crvene zvezde do kraja sezone nakon poraza od Partizana.

STAV Vlade Đurović

Prvo je Đurović govorio o samoj utakmici...

- Rekao sam da je pobeda Partizana zaslužena, bilo bi nezasluženo da je dobila Zvezda, iako je postojala mogućnost. Partizan je ostvario šest vezanih pobeda u eliti, napravio je Đoan Penjaroja nešto što niko nije očekivao. Jedan od prvih koji je rekao da nije dobar potez uprave da dođe Penjaroja bio sam ja. Pogrešio sam i moram da priznam grešku i da se izvinim - započeo je Đurović i nastavio u istom dahu o španskom strategu: - Čovek je napravio čudo, u rasturenoj ekipi i klubu gde s enije znalo ko pije ko plaća, publika koja zviždi svojim igračima, a skandira bivšem treneru. Ode Tajrik Džons, Pejn, povredi se Vašington i on napravi šest pobeda zaredom, što je rekord. Skidam mu kapu - rekao je on.

Rane od odlaska Željka Obradovića dugo neće zaceliti, pa tako ni posle ovog trijumfa u derbiju, smatra bivši košarkaški trener.

- Mislim da je rano da navijači zapevaju Đoanu Penjaroji, teško je da se zacele rane od odlaska Željka Obradovića. Mnogo je rano, a mislim da njemu nije ni potrebno.

Crvena zvezda je porazom od Partizana zakomplikovala sebi samo završnicu regularnog dela sezone, što je za sve navijače veliko razočaranje.

- Partizan može najviše da bude 14. po mom mišljenju. Zvezda je imala šansu i zbog svoje igre, ali i zbog drugih rezultata da uđe u četiri. Da su dobili Partizan u prvom meču, bilo je šansi, pa je onda šansa bila u Top 6, a onda ogromna i za prvih osam, a sada je ostalo da se Zvezda bori za prvih 10. Nažalost, došla je serija poraza, forma je pala. Objektivno – najveći razlog što Zvezda neće biti visokoplasirana je Partizan.

Šta treba klubu sa Malog Kalemegdana za plasman dalje?

- Sada Zvezda mora da dobije dve utakmice od preostale tri – Pariz, Asvel i Real i sa te dve bi mogla da bude 10, eventualno 9. na tabeli. Ali, to je simbolično učešće u nastavku sezone. Zvezda je tu učestvovala i prošle godine i izgubila od Bajerna. Za mene je to veliko razočaranje, propuštena ogromna šansa, imali su 18 igrača, ekipu svuda popunjena, fizički jaka, publika fantastična... - zaključio je Đurović za TV Prva.

