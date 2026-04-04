U HRVATSKU STIŽU SRBI KOJI SJAJNO PUCAJU: Reprezentacija Srbije puna debitanata, ali...
Mlada reprezentacija Srbije je večernjim treningom u petak u streljani Multifunkcionalne dvorane u Košutnjaku, završila pripreme za kvalifikacioni turnir Regiona „Istok“ Evropske lige mladih, koji će 8. i 9. aprila biti održan u Osijeku.
Pravo učešća u Ligi mladih imaju strelci između 14 i 18 godina, a Srbiju će predstavljati devetoro takmičara.
Puška: Anastasija Živković (Gatos Lebane), Srna Aranđelović („Čika Mata“), Natalija Živković (Kolubara), Mihailo Lončarski (Novi Sad 1790), David Savić (Partizan).
Pištolj: Ema Cvejin (Kikinda), Lena Ristić (GT Leskovac), Matija Kvasnevski (Zemun-Centar), Mateja Dimić (Olimp).
Uz reprezentativce će biti Jasna Šekarić, šef stručnog štaba i selektor za pištolj, Dragan Donević, selektor za pušku, Saša Iker, koordinator za mlađe kategorije, Ivan Manojlović i Stefan Višekruna, koji su u stručnom štabu zaduženi za juniorske selekcije puškom, odnosno pištoljem.
Rivali naše selekcije na kvalifikacionom turniru puškom biće Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Ukrajina. U takmičenjima pištoljem će se, uz našu i domaću selekciju, nadmetati Bosna i Hercegovina, Poljska i Ukrajina.
Na kvalifikacionom turniru se sve ekipe međusobno sastaju, a za svaki meč treneri biraju četvoročlanu mešovitu ekipu. Prve tri selekcije u obe discipline prolaze na finalni turnir u letonskom gradu Jurmala, na koji stižu i po tri selekcije iz regiona „Zapad“ i „Sever“, a zagarantovano učešće ima Letonija kao domaćin.
Gotovo svi naši reprezentativci će debitovati u Ligi mladih. Iskustva od ranije imaju samo Anastasija Živković i Mihailo Lončarski, dok je David Savić je prošle godine bio u sastavu, ali nije učestvovao u mečevima.
-Na scenu su ove godine izašla nova lica, nadam se da ćemo ih još dugo gledati na vatrenoj liniji i da će razviti svoj taleant– kaže šef stručnog štaba Jasna Šekarić.
Većina članova naše reprezentatacije u Osijeku će i narednih godina imati pravo učešća u Ligi mladih, jer najmlađi među njima su rođeni 2011. godine.
Saša Iker, koordinator za mlađe kategorije ocenjujući tok priprema kaže:
- Turnir u Osijeku neće biti prvo veliko takmičenje za naše reprezentativce, jer svi su zimus učestvovali na Prvenstvu Evrope za kadetski i mlađejuniorski uzrast. Međutim, cela ekipa pištoljem i većina strelaca puškom će prvi put gađati u formatu specifičnom samo za Evropsku ligu mladih. Na pripremama smo nastojali da ih naviknemo na taj ritam gađanja, u kome u svakom meču strelac ispaljuje 30 dijabola i ima direktnog rivala u protivničkom timu. Imamo šanse da prođemo dalje, ali sve zavisi i od kvaliteta rivala, a njih ćemo upoznati na licu mesta.
Raspored turnira u Osijeku će, u skladu s pravilima, biti određen žrebom na tehničkom sastanku uoči takmičenja.
