OBRADOVIĆ KRATAK NAKON TRIJUMFA ZVEZDE: Evo šta je rekao trener crveno-belih posle pobede u Laktašima

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Igokeu u Laktašima rezultatom 86:73 u utakmici šestog kola Top 8 faze ABA lige.

FOTO: Ata images

Mislim da smo zasluženo pobedili, bila nam je potrebna ovakva utakmica, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle trijumfa nad Igokeom u ABA ligi (86:73).

"Zadovoljan sam načinom na koji smo igrali. Iako je izgledala kao rutinska pobeda, bila nam je potrebna koncentracija, koju smo imali da bismo pobedili", istakao je Obradović.

