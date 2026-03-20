CEO SVET JE ZGROŽEN! Iranci obesili mladog sportistu i to zbog čega
Svet sporta ponovo je zavijen u crno nakon potresnih vesti koje stižu iz Irana.
Mladi i perspektivni rvač, Saleh Mohamadi, pogubljen je vešanjem u svojoj otadžbini, čime je nastavljen surovi niz egzekucija sportista koji je izazvao lavinu osuda međunarodnih organizacija za ljudska prava.
Mohamadi, koji je tek prošle nedelje proslavio svoj 19. rođendan, usmrćen je zajedno sa još dvoje ljudi. Optužnica koja ih je odvela na pogubljenje bila je zasnovana na drakonskoj formulaciji "Moharebeh", što u prevodu znači "vođenje rata protiv Boga".
Ova optužba se u iranskom pravosudnom sistemu često koristi protiv političkih neistomišljenika, demonstranata i onih koji se nađu na putu tamošnjem režimu.
Međunarodne posmatračke grupe, predvođene organizacijom Amnesty International, izrazile su duboko ogorčenje zbog procesa koji je prethodio pogubljenju. Prema njihovim navodima, Mohamadiju je uskraćeno osnovno pravo na odbranu. Suđenje je opisano kao "ubrzani postupak" koji ni u jednom segmentu nije ličio na pravičan sudski proces.
Nevladina organizacija Iran Human Rights, sa sedištem u Norveškoj, otišla je korak dalje u optužbama. Oni tvrde da su priznanja, koja su bila jedini temelj za izricanje smrtne kazne, iznuđena brutalnim mučenjem i psihološkim pritiskom tokom boravka u samici.
Ovo nije izolovan slučaj, već deo šire slike represije koja pogađa iransku sportsku zajednicu. Smrt mladog rvača ponovo je pokrenula pitanje uloge međunarodnih sportskih federacija i njihove reakcije na kršenje ljudskih prava. Dok je Saleh Mohamadi bio na pragu vrhunske sportske karijere, njegov život je okončan u senci političkih previranja, ostavljajući za sobom pitanje – koliko će još mladih talenata biti žrtvovano pre nego što međunarodna zajednica preduzme konkretne korake?
Ovaj tragični događaj ostaje mrlja na savesti modernog društva, podsećajući nas da se u nekim delovima sveta borilište ne nalazi samo na rvačkom tepihu, već i u sudnicama gde se životi gase pre nego što su čestito i počeli.
