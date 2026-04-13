UPOZORENJE ZA ORMUSKI MOREUZ: Američka mornarica ne može da natera naftu da teče, čak i ako prati tankere i uništava dronove i rakete

IRANSKA kriza nije baš završena: Američka mornarica ima gotovo savršen rekord obaranja dronova i raketa na moru. Posade tankera za naftu i dalje neće ploviti kroz Ormuski moreuz — jer „skoro savršeno“ nije dovoljno dobro kada je vaš brod pun sirove nafte.

Rekord američke mornarice u odbrani od napada dronova i raketa u Crvenom moru bio je u suštini „savršen“, i mnoge lekcije su naučene, oružje je nabavljeno, a nove taktike su usavršene.

Komandanti mornarice su objasnili uspeh na višestruk način, pozivajući se na obuku mornara za oružje, efikasnu doktrinu, višedomensko očitavanje i prodorne nivoe „zajedničke“ komande i kontrole.

Za udarnu grupu nosača aviona USS Ajzenhauer u Crvenom moru, koja uključuje razarač USS Labun, praćenje i eliminisanje dolazećih napada Huta bio je dosledan, fokus mornara na obuku, taktiku i doktrinu.

Da li bi ovaj uspeh mogao da inspiriše neke da pretpostave da bi ratni brodovi američke mornarice možda mogli jednostavno da „prate“ i štite brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz?

Da li bi iskustvo američke mornarice u suzbijanju dronova i raketa, u kombinaciji sa oružjem i obučenim mornarima, bilo dovoljno da ublaži strahove komercijalnih tankera za naftu koji traže miran tranzit?

Ovo je ključno pitanje jer postoji mnogo varijabli koje su centralne u ovoj jednačini, a poznato je da Iran nasumično, a ponekad i neselektivno, napada komercijalne brodove koji nisu povezani sa tekućim vojnim sukobom.

Namera ovde bi jednostavno bila da se stvori globalni politički i ekonomski haos i nestabilnost tako što bi se Ormuski moreuz u suštini učinio „previše opasnim“ za tranzit.

AMERIČKA MORNARICA „MOGLA BI“ DA ZAŠTITI BRODOVE U MOREUZU

Analizirajući taktičke i tehnološke okolnosti koje okružuju iranske raketne i dronove u Ormuskom moreuzu, mogu se uočiti dve sudarajuće putanje.

U jednom smislu, da, SAD bi bile dobro pozicionirane da „zaštite“ brodove koji prolaze kroz moreuz od iranskog napada, ali samo „obećanje“ zaštite površinskih ratnih brodova možda neće biti dovoljno da ublaži oklevanje i zabrinutost komercijalnih trgovaca naftom koji su previše svesni da će biti meta bez ograničenja.

Istovremeno, dok „savršenstvo“ u oblasti odbrane od dronova i raketa na moru nije nešto što se može „garantovati“, ratni brodovi američke mornarice deluju sa naprednim paketom slojevite odbrane od dronova i raketa koja se pokazala izuzetno efikasnom.

Ne samo da se dolazeći dronovi sada mogu konstantno „videti“ sa velikih udaljenosti pomoću senzora sa zemlje, iz vazduha, svemira i površinskih brodova, radara i izviđačkog radara, već ratni brodovi američke mornarice sve više deluju sa naprednim kontramerama.

Brodski integrisana odbrana od dronova je poboljšana poslednjih meseci nakon iskustva američke mornarice u Crvenom moru sa novim oružjem za borbu protiv dronova, senzorima većeg dometa i visoke preciznosti, višedomenskim „zajedničkim“ umrežavanjem i komandovanjem i kontrolom, kao i poboljšanim sistemima za otkrivanje pretnji.

Na primer, američka mornarica je integrisala pomorsku varijantu poznatog kopnenog presretača protiv dronova Kojot.

Kojot je mini-dron i raketa koji mogu da deluju i u ofanzivnom i u odbrambenom kapacitetu; oružje može da vrši standardni nadzor dronom pomoću EO/IR kamera ili da ispaljuje iz oklopnih vozila sa blizinskim upaljačem i „eksplodira“ u vazduhu kako bi raspršilo fragmentaciju po „području“ i potencijalno onesposobilo ceo roj napadačkih dronova.

Sada je američka mornarica integrisala “Kojota” u svoje slojevite sisteme odbrane brodova, tako da oružje oružje-dron-kontradron može da se ispali sa palube površinskog ratnog broda i detonira preko „područja“ kako bi onesposobilo, zaustavilo, ometalo ili potpuno „uništilo“ napadačke rojeve dronova „detoniranjem“ na određenom „mestu“ kako bi uništilo grupe dronova odjednom.

Uopšteno, pitanje upućuje na suprotstavljanje ili kontrast, jer iako američka mornarica najverovatnije „može“ da zaštiti nevojne brodove zahvaljujući svom iskustvu, nadzoru, naoružanju i protivmerama… obećanje američke zaštite verovatno nije dovoljno da ublaži strahove i oklevanje koji su suštinski za posade brodova koje nastoje da prođu kroz Ormuski moreuz.



