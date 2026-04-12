KAKVA UTAKMICA U SERIJI A: Inter u ludom meču pobedio Komo i napravio ozbiljan korak ka tituli

KAKVU utakmicu su u 32. kolu Serije A odigrali Komo i Inter. "Neroazuri" su se radovali pošto su trijumfovali posle preokreta sa 4:3.

FOTO: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Delovalo je da će izabranici Seska Fabregasa skinuti još jedan veliki skalp u prvenstvu, s obzirom na to kako se kretao rezultat.

Domaćin je u razmaku od devet minuta postigao dva gola. Najpre je u 36. minutu pogodio Aleks Valje, da bi vođstvo duplirao Niko Paz u 45.

Možda bi ishod ove utakmice bio drugačiji da je Komo sa dva gola prednosti otišao na odmor. Ipak, Inter je do odlaska na odmor uspeo da smanji preko Markusa Tirama koji je mrežu rivala zatresao u drugom minutu nadokande.

Gosti su idealno počeli drugo poluvreme. Isti igrač je u 49. minutu postigao gol za 2:2. Potom je usledio totalni preokret tima Kristijana Kivua.

Na scenu je stupio Denzel Damfris. Holanđanin se u 59. i 72. minutu upisao u strelce i odveo je Inter na 4:2.

Činilo se da je tad utakmica rešena, ali domaćin se nije predavao i za takav pristup je nagrađen u 88. minutu. Lukas da Kunja je dao gol iz penala, ali tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Sad je Komo bio taj koji je u drugom minutu nadokande mogao da postigne gol. Jakobo Ramon je odlično ispratio centaršut, no iz dobre pozicije je pogodio prečku, te je svaka nada za domaćina da može da izbegne preokret bila ugašena.

Inter je načinio važan korak ka titule posle kikseva Napolija i Milana. "Neroazuri" šest kola pre kraja ima 75 bodova, devet više od Napolija. Komo je pao na peto mesto i ima 58 bodova, dva manje od Juventusa koji je četvrti na tabeli.

