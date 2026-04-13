RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan.

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini



Novi prekogranični udari i razmena vatre između Izraela i Hezbolaha

Izraelski avioni izveli su napade na gradove Majdal Zun i Bajt el-Sajad u okrugu Tir na jugu Libana, a brda grada Šama u zapadnom delu zemlje bila su izložena povremenom artiljerijskom granatiranju rano jutros, javila je nacionalna novinska agencija (NNA).

Ulaz u grad Bint Džbejl, u oblasti Saf al-Hava, bio je takođe meta artiljerijskog granatiranja.

Prema navodima Al Džazire, izraelske snage i Hezbolah nastavljaju razmenu vatre, dok je broj poginulih u Libanu od početka sukoba porastao na 2.055 od 2. marta.

Tramp: Iran neće imati nuklearno oružje

Nakon što su obe strane napustile pregovore u Pakistanu, američki predsednik Donald Tramp kaže da Iran i dalje želi nuklearno oružje i da je pokazao tu nameru tokom sastanka u Islamabadu.

"Oni ga i dalje žele, i to su jasno stavili do znanja. Ali samo da se razumemo, Iran neće imati nuklearno oružje, nema šanse da ga dobiju", naglasio je Tramp.

Teheran objavio šta sledi ako SAD blokiraju Ormuski moreuz

Sjedinjene Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

U izjavi se navodi da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz ocenjene kao "neefikasne" i da ne doprinose rešavanju krize.

Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine.

Centralna komanda SAD: Pomorska blokada Ormuza počinje u 10 časova po istočnoameričkom vremenu

Vojska Sjedinjenih Američkih Država najavila je da će od 10 časova po istočnom vremenu (16 časova po srednjoevropskom vremenu) započeti pomorsku blokadu saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM).

Kako je navedeno, blokada će se odnositi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu, i biće sprovođena bez obzira na zemlju porekla plovila.

Brodovima koji ne putuju ka iranskim lukama biće omogućen slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Najava je usledila nakon što je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je naredio američkoj mornarici da uvede blokadu ovog strateškog pomorskog prolaza, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte.

Prema procenama, taj potez bi mogao da utiče na rast cena nafte dok Vašington nastoji da pojača pritisak na Teheran.

Hezbolah izveo napade dronovima na sever Izraela

Libanska šiitska grupa Hezbolah saopštila je da je izvela niz napada dronovima i raketama na izraelske vojne položaje i lokacije na severu Izraela.

Hezbolah je saopštio da je gađao izraelske artiljerijske položaje severno od naselja Goren, rojevima dronova za napad.

U saopštenju se navodi da je izveden napad dronom na vojnu infrastrukturu u naselju Dafna, nakon čega je usledio još jedan napad na izraelsku kasarnu Avivim.

Hezbolah je naveo da su napadi na izraelske položaje bili odgovor na izraelsko kršenje prekida vatre i napade na južni Liban.

Tramp kaže da će SAD od danas blokirati brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka

Donald Tramp je rekao da će SAD blokirati brodove koji "ulaze ili izlaze" iz iranskih luka od danas od 15 časova (10 časova po istočnom vremenu).

Američki predsednik je juče objavio da će američka mornarica započeti proces blokade „svih brodova“ koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio tokom većeg dela rata.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da će blokada biti „sprovođena nepristrasno protiv brodova svih zemalja“, ali da će i dalje dozvoliti brodovima koji putuju između luka koje nisu iranske da prolaze kroz Ormuski moreuz.

Odluka je usledila nakon propasti mirovnih pregovora između Teherana i Vašingtona u Pakistanu tokom vikenda.

Netanjahu: Rat protiv Hezbolaha u Libanu se nastavlja

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da se akcije protiv militantne proiranske grupe Hezbolah na jugu Libana nastavljaju, i da povodom toga "ima još mnogo toga da se uradi".

Netanjahu je, nakon posete teritoriji pod kontrolom Izraela na jugu Libana, koja predstavlja tampon zonu, rekao da se rat nastavlja, prenosi Tajms of Izrael.

"Još ima mnogo toga da se uradi, i mi to radimo. Zahvaljujući ovoj bezbednosnoj zoni, sprečili smo pretnju invazije iz Libana", naglasio je Netanjahu.

"Smanjujemo opasnost od protivtenkovske vatre i bavimo se i raketama, ali još ima posla", kazao je Netanjahu.

Tramp: Nije me briga da li će se Iran vratiti za pregovarački sto

Donald Tramp je rekao da ga nije briga da li će se Iran vratiti za pregovarački sto i obećao da Teheran neće imati nuklearno oružje.

Predsednik je govorio u zajedničkoj bazi Endruz u Merilendu, uoči američke blokade iranskih luka, koja bi trebalo da stupi na snagu od 15 časova po britanskom vremenu.

"Iran neće imati nuklearno oružje... oni ga i dalje žele, i to su jasno stavili do znanja prošle noći", rekao je on.

Bela kuća o crvenim linijama sa Iranom

Bela kuća je precizirala da su među "crvenim linijama", sa kojima Iran nije mogao da se složi tokom pregovora u Pakistanu bili američki zahtevi da ta zemlja prekine sve procese obogaćivanja uranijuma, da otvori Ormuski moreuz i da prekine finansiranje militantnih grupa na Bliskom istoku.

BONUS VIDEO