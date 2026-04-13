ZA RUBRIKU "VEROVALI ILI NE": Vozač preživeo pad sa litice od 70 metara i to bez povreda

Танјуг

13. 04. 2026. u 09:17

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Laliotis u području Korinta kada je automobil sleteo sa puta i pao niz padinu duboku oko 70 metara, ali je vozač iz incidenta izašao nepovređen.

Foto: Printskrin/Jutjub/112 Rotterdam

Prema navodima lokalnih izvora, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo sa kolovoza i završilo na strmoj padini, pri čemu je, kako se navodi, nekoliko puta prevrnuto tokom pada, preneo je portal "Prototema".

Uprkos nesreći i potpunom uništenju vozila, vozač je uspeo da se izvuče bez povreda i potom je privatnim vozilom prevezen u bolnicu na preventivni pregled.

Na lice mesta stigla je vatrogasna služba iz Kiata, dok nadležni organi istražuju okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

