ZA RUBRIKU "VEROVALI ILI NE": Vozač preživeo pad sa litice od 70 metara i to bez povreda
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u mestu Laliotis u području Korinta kada je automobil sleteo sa puta i pao niz padinu duboku oko 70 metara, ali je vozač iz incidenta izašao nepovređen.
Prema navodima lokalnih izvora, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo sa kolovoza i završilo na strmoj padini, pri čemu je, kako se navodi, nekoliko puta prevrnuto tokom pada, preneo je portal "Prototema".
Uprkos nesreći i potpunom uništenju vozila, vozač je uspeo da se izvuče bez povreda i potom je privatnim vozilom prevezen u bolnicu na preventivni pregled.
Na lice mesta stigla je vatrogasna služba iz Kiata, dok nadležni organi istražuju okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.
