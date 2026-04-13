SOROŠ, HILARI KLINTON I USTAŠE ODUŠEVLJENI POBEDOM PETERA MAĐARA!

POBEDOM Petra Mađara na izborima u Mađarskoj oduševljeno su pozdravili Hilari Klinton, sin Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša i ustaše.

- Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog mešanja - napisao je Soroš.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. 🇭🇺 🇪🇺 — Alex Soros (@AlexanderSoros) April 12, 2026

Podsetimo, Džordž Soroš i njegova međunarodna mreža godinama su bili u oštrom sukobu sa vladom Viktora Orbana.

Takođe, Hilari Klinton oduševljeno likuje nad porazom Orbana i pobedom Mađara:

- Kraj autokratskog režima Viktora Orbana je pobeda ne samo za Mađarsku, već i za ljude koji cene demokratiju širom sveta. Čestitam Tisi, novom lideru Peteru Mađaru i svim Mađarima svuda - napisala je Hilari.

The end of Viktor Orbán’s autocratic regime is a victory not just for Hungary, but for people who value democracy around the world.



Congratulations to Tisza, to incoming leader Péter Magyar, and to Hungarians everywhere. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 12, 2026

U ovom nizu onih koji slave pobedu Mađara, naravno su i ustaše, koji su preko svojih medija iznosili niz neistina o Orbanu.