PROLEĆNI DAN, EVO KADA STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. april

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ПРОЛЕЋНИ ДАН, ЕВО КАДА СТИЖЕ ПРОМЕНА И НЕЋЕ ВАМ СЕ СВИДЕТИ: Временска прогноза за понедељак, 13. април

VREME U SRBIJI

U Srbiji uglavnom suvo, u košavskom području vetrovito.

Najniža temperatura od nule do devet stepeni, najviša od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro u većem delu zemlje biti delimično vedro sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, samo na jugozapadu Srbije sa umerenim naoblačenjem koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme.

Vetar slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu jutro delimično vedro, a u toku dana vetrovito uz umereno naoblačenje, ali suvo vreme.

Vetar umeren i jak, jugoistočni, s najnižom temperaturom od 6 do 9 stepeni, a najvišom oko 21 stepen.

U toku noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada ili okoline očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. aprila, vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena, samo će u utorak u Timočkoj Krajini biti hladnije.

Košava - umeren i jak južni i jugoistočni vetar - duvaće u utorak (na jugu Banata uz udare olujne jačine), dok se postepeno slabljenje vetra očekuje u sredu.

Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

