PROLEĆNI DAN, EVO KADA STIŽE PROMENA I NEĆE VAM SE SVIDETI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 13. april
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji uglavnom suvo, u košavskom području vetrovito.
Najniža temperatura od nule do devet stepeni, najviša od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Jutro u većem delu zemlje biti delimično vedro sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, samo na jugozapadu Srbije sa umerenim naoblačenjem koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme.
Vetar slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine očekuje se krajem dana i u toku noći između ponedeljka i utorka.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu jutro delimično vedro, a u toku dana vetrovito uz umereno naoblačenje, ali suvo vreme.
Vetar umeren i jak, jugoistočni, s najnižom temperaturom od 6 do 9 stepeni, a najvišom oko 21 stepen.
U toku noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, u pojedinim delovima grada ili okoline očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 20. aprila, vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i umereno toplo uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena, samo će u utorak u Timočkoj Krajini biti hladnije.
Košava - umeren i jak južni i jugoistočni vetar - duvaće u utorak (na jugu Banata uz udare olujne jačine), dok se postepeno slabljenje vetra očekuje u sredu.
Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom žestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.
(sputnikportal.rs)
