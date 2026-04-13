Fudbal

"UŽASNI SU!" Legendarni fudbaler Liverpula već "preselio" Totenhem u Čempionšip

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 08:32

Proslavljeni fudbaler Liverpula i reprezentacije Engleske, Džejmi Karager, smatra da će Totenhem ove sezone ispasti iz Premijer lige.

УЖАСНИ СУ! Легендарни фудбалер Ливерпула већ преселио Тотенхем у Чемпионшип

Foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhem nije pobedio u Premijer ligi od kraja 2025. godine kada su slavili u gostima protiv Kristal Palasa. Sparsi su u nedelju poraženi od Sanderlenda (1:0) u prvoj utakmici Roberta De Zerbija na klupi, nakon čega su upali u zoni ispadanja.

"Ne mogu da verujem. Totenhem izgleda kao da će ispasti. Ostali timovi imaju nešto na svojoj strani, a Sparsi su osvojili jedan bod od mogućih 24. Pogledate raspored i mislite da je utakmica dobra za Totenhem, ali oni su užasni. Da li mislite da će Totenhem ići kod Vulvsa, poslednjeg tima u ligi, i pobediti? Nema šanse".

