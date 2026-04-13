Košarka

NIKOLA JOKIĆ ZALUDEO AMERIKU! Srbin ponovo ispisao istoriju NBA lige - ovo niko nikada nije uradio!

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 09:21

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu sezonu u NBA ligi, a sada je ponovo ispisao istoriju i uradio nešto što nikome nikad nije pošlo za rukom.

Foto Tanjug/ AP

Srpski as je postao prvi igrač od kada postoji najjača košarkaška liga na svetu, koji je sezonu završio na prvom mestu po broju skokova i asistencija po utakmici.

Somborac je u proseku beležio 12,9 uhvaćenih lopti i 10,9 dodavanja i postavio još jednu granicu za koju deluje da će biti nemoguće da se dostigne.

Do sada je samo Vilt Čembrlen u sezoni 1967/68 imao najviše skokova i asistencija u Ligi, ali u proseku nije bio najbolji dodavač u Ligi.

