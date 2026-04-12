HAPOEL POBEDIO MAKABI: Evo šta ovaj trijumf znači za Crvenu zvezdu (FOTO)

KOŠARKAŠI Hapoela su u odloženoj utakmici 30. kola Evrolige pobedili Makabi u dvorani "Aleksandar Nikolić" sa 99:88 (26:14, 26:27, 21:25, 26:22).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ovaj meč je bio važan i za Crvenu zvezdu jer je sa dva poraza Hapoela u naredna dva susreta i njenom pobedom u Madridu mogla do šestog mesta.

Kako se to nije desilo jasno je da će Beograđani najpre pokušati da obezbede što bolju poziciju u plej-inu i potom se domognu plej-ofa.

Ipak, i dalje postoji šansa za izabranike Saše Obradovića da se nađu direktno među šest najboljih ekipa u Evroligi, no šanse za tako nešto su jako male.

Naime, najpre Zvezda mora da slavi u Madridu, a uz to Panatinaikos mora da savlada Efes, Monako ekipu Hapoela, kao i da Pariz iznenadi Žalgiris u Kaunasu. Ukoliko se sve ovo ostvari svi timovi će imati identičan učinak. U tom krugu bi crveno-beli i Atinjani ima li po 4-2, klub iz Kaunasa bi bio na 3-3, Kneževi na 2-4.

Ovo sve potvrđuje i to što su meč iz dvorane posmatrali prvotimci crveno-belih - Džered Batler, Donatas Moteijunas i Ognjen Dobrić.

Što se utakmice tiče, Hapoel je od starta zaigrao agresivno u odbrani i to mu je pomagalo da u napadu često postiže lake poene.

Izabranici Dimitrisa Itudisa su već posle 10 minuta imali dvocifrenu prednost - 26:14. Uspeli su do kraja meča da održe prednost i trijumfuju.

Prilazio je Makabi u drugom poluvremenu u nekoliko navrata pet i šest poena zaostatka, ali do velikog preokreta nije mogao.

Hapoel je do pobede predvodio Elajdža Brajant sa 19 poena, pratio ga je Kolin Makolm sa 16. Vasilije Micić je meč okončao sa devet poena. Na drugoj strani najbolji je bio Loni Voker sa 17, dok je Roman Sorkin dodao 15.

"Ponos Izraela" je sad na učinku 18-19, dok je Hapoel na 23-14 i u narednom kolu gostuje Monaku.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?