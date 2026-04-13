"OBRATI PAŽNJU, DONALDE" Demokrate u Kogresu SAD: Poraz Viktor Orbana je veliko upozorenje

DEMOKRATE u Kongresu SAD pozdravile su pobedu lidera mađarske opozicione stranke Tisa Petera Mađara na izborima u nedelju, dok su reakcije saveznika predsednika SAD Donalda Trampa i njegovih republikanskih kolega bile podeljene, prenosi Rojters.

Neke demokrate su poraz mađarskog premijera Viktora Orbana i njegove partije Fides predstavili kao najavu onoga što dolazi na novembarskim srednjoročnim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi agencija.

"Obrati pažnju, Donalde Trampe. ​Diktatori 'u pokušaju' istroše svoju dobrodošlicu", naveo je lider demokratske manjine u Senatu Čak Šumer.

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris smatra da bi sličan politički trend mogao da se nastavi i u SAD.

"Krajnje desničarski autoritarni lider Viktor Orban je izgubio izbore. Trampovi ulizice i ekstremisti MAGA u Kongresu su sledeći u novembru", naveo je Džefris.

Republikanci poput američkog senatora Rodžera Vikera ocenili su mađarske izbore kao odbacivanje ruskog predsednika Vladimira Putina, sa kojim je Orban negovao veze tokom godina.

Viker, republikanac iz Misisipija koji predsedava Odborom za oružane snage Senata, rekao je da rezultati pokazuju da je stanovništvo Mađarske odbacilo "zlonamerni uticaj Vladimira Putina" i "samo odlučilo o sopstvenoj budućnosti".

Sam Tramp nije pomenuo mađarske izbore u nedelju, čak ni dok je iznosio mišljenja o temama putem objava na društvenim mrežama, televizijskog intervjua i kratkog susreta sa novinarima.

Ali nekoliko njegovih pro-Orbanovih saveznika, poput tehnološkog tajkuna Ilona Maska, izrazili su nezadovoljstvo rezultatima izbora, navodi Rojters.

"Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku", napisao je Mask na svojoj društvenoj mreži Iks.

Milijarder, finansijer i glavni demokratski donator Džordž Soroš, mađarski imigrant u Sjedinjenim Američkim Državama, dugo je bio na meti kritika od strane mnogih konzervativaca.

Orban je bio u sukobu sa Evropskom unijom oko niza pitanja, uključujući i rat Rusije u Ukrajini, a njegovu konzervativnu politiku karakteriše čvrst stav protiv imigracije, neprijateljstvo prema globalnim institucijama i napadi na medije i univerzitete.

Orban je bio prvi evropski lider koji je podržao Trampa tokom njegove predsedničke kandidature 2016. godine.

Tramp je prošle nedelje rekao da je njegova administracija spremna da "iskoristi punu ekonomsku moć Sjedinjenih Država kako bi ojačala mađarsku ekonomiju" ako Orban pobedi.



