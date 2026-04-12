NA TEMELJU VERE STOJI NESALOMIVI DUH SRPSKOG NARODA: Petar Petković čestitao Vaskrs
Čestitajući u svoje lično i ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vaskrs patrijarhu Porfiriju, mitropolitu raško-prizrenskom i kosovsko-metohijskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković uputio je naročito našem narodu na KiM srdačne i iskrene čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa.
- Iako me zabrana prištinskih vlasti i dalje sprečava da prazničnu radost delim zajedno sa našim narodom na tlu naše svete zemlje, duhom i mislima sam uz njih, deleći sa njima veru u vaskrsenje, pobedu života, dobra i nade. Vaskrs je praznik koji slavi pobedu života nad smrću, a na temeljima te vere stoji i nesalomivi duh srpskog naroda koji živi i opstaje na Kosovu i Metohiji uprkos brojnim izazovima, čuvajući svoje korene, svoju duhovnost i svoja vekovna ognjišta. Vaskrs je Praznik nad praznicima koji nas uči da se u najtežim trenucima rađa nova snaga, a izstradanja izrasta vera u bolje sutra - naveo je u čestitki direktor Petković.
Dodao je da baš na Kosovu i Metohiji, gde su naše svetinje i naš narod kroz vekove svedočili istrajnost, trpljenje i nepokolebljivu veru, upravo tu, gde je istorija ispisana žrtvom i nadom, Vaskrs dobija svoje najdublje značenje kao simbol obnove i večnog trajanja.
- Neka nas ovi praznični dani podsete na važnost jedinstva, međusobnog razumevanja i mira. Neka nas ukrepe u uverenju da su sloga, ljubav i vera temelji na kojima možemo graditi sigurnu i pravednu budućnost za sve.
Preporučujemo
Komentari (0)