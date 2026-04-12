ARTETI TEŠKO PAO PORAZ ARSENALA: Ovo je snažan udarac u lice, mora da boli!

12. 04. 2026. u 18:27

TRENER Arsenala Mikel Arteta svestan je da poraz od Bornmuta (1:2) u Premijer ligi može mnogo da košta ekipu u borbi za titulu.

АРТЕТИ ТЕШКО ПАО ПОРАЗ АРСЕНАЛА: Ово је снажан ударац у лице, мора да боли!

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Španski stručnjak je istakao da je neuspeh protiv "trešnjnica" ozbiljan udarac u lice za njegovu ekipu.

- Ovo je snažan udarac u lice. Mora da boli. Sada nema sivih zona. Ili ustanete i krenete u borbu ili ispadnete, to je to - rekao je Arteta.

Slede dva važna meča za "tobdžije". Najpre revanš protiv Sportinga iz Lisabona u četvrtfinalu Lige šampiona, a onda i gostovanje Mančester sitiju u prvenstvu Engleske.

- Velika nedelja je pred nama. Mnogo toga je u igri. I dalje smo u dobroj poziciji u oba takmičenje, ali moramo bolje da se pokažemo - zaključio je Arteta.

Arsenal je i dalje prvi u Premijer ligi sa 70 bodova, ima devet više kao i dve utakmice više od "građana".

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

