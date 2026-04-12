ARTETI TEŠKO PAO PORAZ ARSENALA: Ovo je snažan udarac u lice, mora da boli!

TRENER Arsenala Mikel Arteta svestan je da poraz od Bornmuta (1:2) u Premijer ligi može mnogo da košta ekipu u borbi za titulu.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Shopland

Španski stručnjak je istakao da je neuspeh protiv "trešnjnica" ozbiljan udarac u lice za njegovu ekipu.

- Ovo je snažan udarac u lice. Mora da boli. Sada nema sivih zona. Ili ustanete i krenete u borbu ili ispadnete, to je to - rekao je Arteta.

Slede dva važna meča za "tobdžije". Najpre revanš protiv Sportinga iz Lisabona u četvrtfinalu Lige šampiona, a onda i gostovanje Mančester sitiju u prvenstvu Engleske.

- Velika nedelja je pred nama. Mnogo toga je u igri. I dalje smo u dobroj poziciji u oba takmičenje, ali moramo bolje da se pokažemo - zaključio je Arteta.

Arsenal je i dalje prvi u Premijer ligi sa 70 bodova, ima devet više kao i dve utakmice više od "građana".

