ARTETI TEŠKO PAO PORAZ ARSENALA: Ovo je snažan udarac u lice, mora da boli!
TRENER Arsenala Mikel Arteta svestan je da poraz od Bornmuta (1:2) u Premijer ligi može mnogo da košta ekipu u borbi za titulu.
Španski stručnjak je istakao da je neuspeh protiv "trešnjnica" ozbiljan udarac u lice za njegovu ekipu.
- Ovo je snažan udarac u lice. Mora da boli. Sada nema sivih zona. Ili ustanete i krenete u borbu ili ispadnete, to je to - rekao je Arteta.
Slede dva važna meča za "tobdžije". Najpre revanš protiv Sportinga iz Lisabona u četvrtfinalu Lige šampiona, a onda i gostovanje Mančester sitiju u prvenstvu Engleske.
- Velika nedelja je pred nama. Mnogo toga je u igri. I dalje smo u dobroj poziciji u oba takmičenje, ali moramo bolje da se pokažemo - zaključio je Arteta.
Arsenal je i dalje prvi u Premijer ligi sa 70 bodova, ima devet više kao i dve utakmice više od "građana".
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
