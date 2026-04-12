AGONIJA TOTENHEMA SE NASTAVLJA: "Pevci" opet izgubili, sad su u zoni ispadanja

OTIŠAO je Igor Tudor, ali problemi u Totenhemu su ostali. Nije ni reprezentativna pauza pomogla "pevcima" da se oporave i izađu iz krize. Oni su kao gosti izgubili od Sanderlenda sa 1:0 u 32. kolu Premijer lige.

Ovaj poraz stavlja tim iz Londona u nezgodnu poziciju, pošto je pao ispod crte i to znači da ako tako ostane od naredne sezone će igratiu Čempionšipu.

Možda bi ovaj meč imao drugačiji ishod da sudija Rob Džons nije u 22. minutu nakon konsultacije sa VAR sobom poništio penal koji je prethodno dosudio.

"Crne mačke" su bili bolji rival i imali su više šansu prvom poluvremenu, no to nisu umeli da materijalizuju.

Ipak, jesu u nastavku susreta. Igrao se 61. minut kad je Nordi Mukijele pogodio za 1:0. Od tog momenta Totenhem je krenuo po izjednačenje.

Nije to uspeo da uradi, a najbolju šansu propustio je Pedro Poro koji je u drugom minutu nadoknade šutirao iz slobodnog udarca, ali njegov pokušaj je zaustavio Robin Rofs.

U kakvoj agoniji se nalazi ovaj klub najbolje potvrđuje činjenica da nije slavio 105 dana. Poslednji put je savladao Kristal Palas još prošle godine, tačnije 28. decembra.

Ekipa iz Londona je sad 18. na tabeli sa 30 bodova, ima dva manje od Vest Hema. Sanderlend je na 10. mestu sa 46.

