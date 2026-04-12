"VASKRS JE POBEDA ŽIVOTA NAD SMRĆU" Dačić na Vaskršnjoj liturgiji: Neka nas ovaj praznik...

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, objavio je na svom Instagram profilu fotografije iz Hrama Svetog Save, gde je sinoć prisustvao Vaskršnjoj liturgiji, uz poruku da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka.

- Ove posebne, najradosnije noći sam sa narodom u Hramu Svetog Save. Srećan sam što sa njima prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji, kojom slavimo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrs je pobeda života nad smrću i nade nad beznađem. Simbol novog života - napisao je Dačić u objavi.

On je naveo da ove godine ovaj veliki praznik za njega i njegovu porodicu ima i posebno, duboko lično značenje, kao i da je nakon teškog životnog iskušenja kroz koje je prošao, spoznao kolika je snaga volje, molitve i ljudske solidarnosti.

- Želim da poručim da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka. Neka svetlost Vaskrsenja uđe u svaki dom, donoseći mir, zdravlje i blagostanje. Neka nas ovaj praznik inspiriše da budemo bolji jedni prema drugima, jer samo ujedinjeni, u miru i međusobnom poštovanju, možemo graditi snažnu Srbiju - istakao je Dačić.