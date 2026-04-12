"VASKRS JE POBEDA ŽIVOTA NAD SMRĆU" Dačić na Vaskršnjoj liturgiji: Neka nas ovaj praznik...
POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, objavio je na svom Instagram profilu fotografije iz Hrama Svetog Save, gde je sinoć prisustvao Vaskršnjoj liturgiji, uz poruku da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka.
- Ove posebne, najradosnije noći sam sa narodom u Hramu Svetog Save. Srećan sam što sa njima prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji, kojom slavimo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrs je pobeda života nad smrću i nade nad beznađem. Simbol novog života - napisao je Dačić u objavi.
On je naveo da ove godine ovaj veliki praznik za njega i njegovu porodicu ima i posebno, duboko lično značenje, kao i da je nakon teškog životnog iskušenja kroz koje je prošao, spoznao kolika je snaga volje, molitve i ljudske solidarnosti.
- Želim da poručim da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka. Neka svetlost Vaskrsenja uđe u svaki dom, donoseći mir, zdravlje i blagostanje. Neka nas ovaj praznik inspiriše da budemo bolji jedni prema drugima, jer samo ujedinjeni, u miru i međusobnom poštovanju, možemo graditi snažnu Srbiju - istakao je Dačić.
Preporučujemo
"NEKA SRBI SA KIM ZNAJU DA MISLIMO NA NjIH" Vulin iz Hilandara čestitao Vaskrs
12. 04. 2026. u 11:14
ŠEŠELj ZA IZBORE DOK SU BLOKADERI NA MALDIVIMA: Idite vi lepo na "holidej"
12. 04. 2026. u 08:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
Komentari (0)