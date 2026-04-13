Svet

IRAN SPREMIO BRUTALAN ODGOVOR NA TRAMPOVE PRETNJE: Evo šta će se desiti ako SAD blokiraju iranske luke

Новости онлине

13. 04. 2026. u 09:10

SJEDINjENE Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandeb ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

ИРАН СПРЕМИО БРУТАЛАН ОДГОВОР НА ТРАМПОВЕ ПРЕТЊЕ: Ево шта ће се десити ако САД блокирају иранске луке

Khaled ZIAD / AFP / Profimedia

U izjavi se navodi da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz ocenjene kao "neefikasne" i da ne doprinose rešavanju krize.

Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine.

Saopštenje je usledilo nakon što je Tramp ranije kazao da će američka mornarica početi sa blokadom brodova u Ormuzu, što je izazvalo nove tenzije u regionu i oštre reakcije iz Teherana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
