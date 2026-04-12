LUDA TRKA ZA TITULU U PREMIJER LIGI: Mančester siti razbio Čelsi i iskoristio kiks Arsenala (FOTO)

MANČESTER siti je odlučio da ozbiljno zakuva trku za titulu u Premijer ligi. "Građani" su kao gosti razbili Čelsi sa 3:0 u 32. kolu.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

Znao je tim Pepa Gvardiole da je utakmica u Londonu veoma važna posle neočekivanog poraza Arsenala od Bornmuta (1:2).

Nije to okovalo noge gostima, čak šta više bili su veoma raspoloženi i ostvarili su ubedljiv trijumf koji im mnogo znači za nastavak šampionata.

Izabranici Lijama Roseniora su rivalu odoleli u prvih 45 minuta, ali su pokleli u drugom delu meču u kom su primili sva tri gola.

Mančester siti je do vođstva došao u 51. minutu preko Nika O'Rajlija. Samo šest minuta kasnije "građani" su duplirali prednost preko Marka Geija, a asistent kod oba pogotka bio je Rajan Šerki.

Tačku na pobedu stavio je Džeremi Doku u 68. minutu. Do kraja meča rezultat se nije menjao, pa je Siti vezao treći trijumf i ovaj put bez primljenog gola.

Mančester siti je drugi na tabeli sa 64 boda, ima šest manje od Arsenala, ali i utakmicu manje.

Ipak, mnogo toga oko trke za titulu biće poznato naredne nedelje kada se ne "Etihadu" sastaju ovi rivali.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“