Košarka

GOTOVO JE! Poznato ko menja Igora Kokoškova na klupi Efesa

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 09:19

Španski trener Pablo Laso po svemu sudeći će postati novi šef stručnog štaba Anadolu Efesa pošto je prema pisanju portala "Basketfaul" dogovorio jednoipogodišnju saradnju sa istanbulskim klubom.

ГОТОВО ЈЕ! Познато ко мења Игора Кокошкова на клупи Ефеса

FOTO: N. Skenderija

On će sesti na klupu turskog velikana posle ovonedeljnog meča protiv Valensije.

Kako se navodi, Laso će uživo posmatrati gostovanje Efesa u Valensiji i meču koji je na programu sutra od 20:30, a nakon toga trebalo bi da se sa ekipom vrati u Istanbul gde će obaviti sve formalnosti oko potpisivanja ugovora.

Dogovor je takve prirode da obe strane mogu raskinuti saradnju već na kraju ove sezone ukoliko rezultati ne budu zadovoljili Efes, dok bi suprotan scenario značio da bi se Laso zadržao u Istanbulu do leta 2027. godine.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne