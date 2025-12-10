GOTOVO JE! Poznato ko menja Igora Kokoškova na klupi Efesa

Španski trener Pablo Laso po svemu sudeći će postati novi šef stručnog štaba Anadolu Efesa pošto je prema pisanju portala "Basketfaul" dogovorio jednoipogodišnju saradnju sa istanbulskim klubom.

FOTO: N. Skenderija

On će sesti na klupu turskog velikana posle ovonedeljnog meča protiv Valensije.

Kako se navodi, Laso će uživo posmatrati gostovanje Efesa u Valensiji i meču koji je na programu sutra od 20:30, a nakon toga trebalo bi da se sa ekipom vrati u Istanbul gde će obaviti sve formalnosti oko potpisivanja ugovora.

Dogovor je takve prirode da obe strane mogu raskinuti saradnju već na kraju ove sezone ukoliko rezultati ne budu zadovoljili Efes, dok bi suprotan scenario značio da bi se Laso zadržao u Istanbulu do leta 2027. godine.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu