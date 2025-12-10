KAKVA BOMBA! Bivši saigrač Nikole Jokića oblači crveno-beli dres?

JOŠ jedna NBA zvezda dolazi u Evropu!

Kako prenose razni grčki mediji, Monte Moris će biti najnovije pojačanje ekipe Olimpijakosa. Moris je od novembra slobodan igrač jer je otpušten iz Indijana Pejsersa.

Moris je dugi niz godina bio član Denver Nagetsa i dobar je prijatelj Nikole Jokića. Nema sumnje da će biti od ogromne pomoći po crveno-bele, koji kubure sa povredama na bekovskim pozicijama ove sezone.

Tokom NBA karijere nosio je dres Denvera, Vašingtona, Detroita, Minesote i Finiksa. U periodu od 2018. do 2023. beležio je u proseku 10,5 poena, uz 39% šuta za tri poena, 2,5 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenu loptu za 25,8 minuta na parketu, odigravši ukupno 339 utakmica.

Nakon što je dogovor sa Morisom postao zvaničan, Olimpijakos nastavlja potragu za visokim igračem koji bi popunio rotaciju na pozicijama četiri i pet. Tim iz Pireja trenutno ima učinak 8–5 u Evroligi, uz jednu utakmicu manje – duel protiv Fenerbahčea.

