LEGENDA NEMAČKE DONELA ODLUKU: Evo gde Tomas Miler nastavlja karijeru

ČUVENI nemački fudbaler Tomas Miler doneo je odluku o nastavku karijere.

FOTO: Tanjug/AP/Nell Redmond

Iskusni 36-godišnji je produžio ugovor sa Vankuverom do kraja 2026. godine, saopštio je kanadski klub, koji se takmiči u MLS ligi.

On je u ovaj klub stigao u avgustu ove godine iz Bajerna, a za kanadski klub je odigrao 13 utakmica u svim takmičenjima i postigao je devet golova.

Lokalni mediji navode da je Vankuver iskoristio klauzulu u ugovoru i produžio saradnju sa nemačkim fudbalerom do kraja 2026. godine.

- Miler još ima želju i potrebu za dokazivanjem. Želi da pomogne našem klubu - izjavio je trener Vankuvera Jesper Sorensen.

Fudbaleri Vankuvera poraženi su pre tri dana u finalu plej-ofa MLS lige od Intera iz Majamija rezultatom 3:1.

