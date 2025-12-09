LEGENDA NEMAČKE DONELA ODLUKU: Evo gde Tomas Miler nastavlja karijeru
ČUVENI nemački fudbaler Tomas Miler doneo je odluku o nastavku karijere.
Iskusni 36-godišnji je produžio ugovor sa Vankuverom do kraja 2026. godine, saopštio je kanadski klub, koji se takmiči u MLS ligi.
On je u ovaj klub stigao u avgustu ove godine iz Bajerna, a za kanadski klub je odigrao 13 utakmica u svim takmičenjima i postigao je devet golova.
Lokalni mediji navode da je Vankuver iskoristio klauzulu u ugovoru i produžio saradnju sa nemačkim fudbalerom do kraja 2026. godine.
- Miler još ima želju i potrebu za dokazivanjem. Želi da pomogne našem klubu - izjavio je trener Vankuvera Jesper Sorensen.
Fudbaleri Vankuvera poraženi su pre tri dana u finalu plej-ofa MLS lige od Intera iz Majamija rezultatom 3:1.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Stigle sjajne vesti za Crvenu zvezdu pred meč sa Šturmom
09. 12. 2025. u 11:33
JOVAN MILOŠEVIĆ PRESEKAO! Napadač Partizana zatražio hitan transfer
09. 12. 2025. u 13:55
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)