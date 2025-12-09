NAJBOLJI FUDBALER SVETA NE IGRA U LIGI ŠAMPIONA: Došlo vreme da se i Rusi raduju
Najnovije vesti iz FK PSŽ sigurno ne raduju navijače "svetaca".
Najbolji fudbaler sveta, Usman Dembele, propustiće zbog bolesti meč šestog kola Lige šampiona protiv Atletik Bilbaa, saopštio je danas klub iz Pariza.
Francuski mediji navode da je Dembele zbog bolesti propustio trening u ponedeljak, a posle konsultacija sa lekarskim timom odlučeno je da fudbaler PSŽ-a propusti naredni duel u LŠ.
Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike na meču protiv Atletika neće moći da računa ni na golmana Lukasa Ševalijea, koji je povredio skočni zglob. Umesto Ševalijea, na golu će biti Rus Matvej Safonov (što je odmah postala sportska vest dana u Rusiji, jer je u pitanju reprezentativni golman - koji maltene uopšte ne igra).
Za aktuelnog evropskog šampiona na meču u Bilbau neće igrati Lukas Beraldo i Ašraf Hakimi, koji se još nisu oporavili od povreda, dok se Dezire Due vraća u tim.
