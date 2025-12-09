JOVAN MILOŠEVIĆ PRESEKAO! Napadač Partizana zatražio hitan transfer
NOVOPEČENI reprezentativac Srbije briljira u Humskoj!
Sjajnim igrama u dresu Partizana Jovan Milošević je kupio srca navijača crno-belih, ali ne i sebi mesto u timu Štutgarta za sledeću sezonu. Srbin sene ne vidi u dresu "švaba"!
Naime, kako piše nemački Skaj, 20-godišnji centarfor je zatražio transfer iz Štutgarta, jer tamo ne vidi sebe u budućnosti. Isti izvor dodaje da je jasno stavio do znanja da želi da ostane u Partizanu, te da se očekuje da klubovi počnu da pregovaraju oko nove pozajmice.
Jasno je da crno-beli ne mogu da otkupe Miloševića u ovom trenutku, ali nije da nema zainteresovanih timova za njegove usluge, koji će sačekati ishod pregovora Štutgarta i srpskog velikana.
Rođeni Čačanin je napravio prvi korak i jasno pokazao da sebe vidi u Humskoj do kraja sezone, sada je na sportskom sektoru Partizana da upregne pregovaračke moći i ostvari želju igrača, ali i navijača.
