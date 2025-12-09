Fudbal

JOVAN MILOŠEVIĆ PRESEKAO! Napadač Partizana zatražio hitan transfer

Новости онлине

09. 12. 2025. u 13:55

NOVOPEČENI reprezentativac Srbije briljira u Humskoj!

ЈОВАН МИЛОШЕВИЋ ПРЕСЕКАО! Нападач Партизана затражио хитан трансфер

FOTO: Ata images

Sjajnim igrama u dresu Partizana Jovan Milošević je kupio srca navijača crno-belih, ali ne i sebi mesto u timu Štutgarta za sledeću sezonu. Srbin sene ne vidi u dresu "švaba"! 

Naime, kako piše nemački Skaj, 20-godišnji centarfor je zatražio transfer iz Štutgarta, jer tamo ne vidi sebe u budućnosti. Isti izvor dodaje da je jasno stavio do znanja da želi da ostane u Partizanu, te da se očekuje da klubovi počnu da pregovaraju oko nove pozajmice.

Jasno je da crno-beli ne mogu da otkupe Miloševića u ovom trenutku, ali nije da nema zainteresovanih timova za njegove usluge, koji će sačekati ishod pregovora Štutgarta i srpskog velikana.

Rođeni Čačanin je napravio prvi korak i jasno pokazao da sebe vidi u Humskoj do kraja sezone, sada je na sportskom sektoru Partizana da upregne pregovaračke moći i ostvari želju igrača, ali i navijača.

