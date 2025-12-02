PALA ODLUKA! Evo ko prvi napušta Crvenu zvezdu
IZGLEDA da je razlaz na pomolu!
Naime, Tim Elšnik ima džentlimenski ugovor sa Zvezdom, gde je uz veća primanja dobio i određeni vid garancije da mu se na zimu neće praviti problem oko izlaznog transfera prenosi "Meridijan".
Inače, za Sloevnca i dalje ima interesovanja. Zanimljivo da Elšnika zastupa agencija Endija Bare, koja se brine i o karijeri Alberta Rijere, trener slovenačkog Celja.
Kako sada stvari stoje, Zvezda neće praviti problem da Elšnik promeni sredinu. Ostaje da se vidi samo u kom pracu će se sve završiti.
