KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija dobija poziv za Svetsko prvenstvo?

IZNENAĐUJUĆA vest stiže nam iz sveta fudbala.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, Rusija razmatra mogućnost organizovanja soptsvenog Svetskog prvenstvaa tokom trajanja Mundijala 2026. godine, okupivši selekcije koje nisu izborile plasman u SAD, Kanadu i Meksiko.

Ideja postoji, ali za sada je potpuno uslovljena ukidanjem sportskih sankcija koje su Rusiju udaljile iz međunarodnih takmičenja.

Prema planu koji se razmatra u Moskvi, turnir bi okupio dvanaest reprezentacija iz svih šest konfederacija. Među njima bi bila i Srbija, koja je kvalifikacije završila ispod crte za put u Severnu Ameriku. Projekat predviđa kratko takmičenje, odigrano na četiri stadiona koja su korišćena tokom Svetskog prvenstva 2018. godine.

Ruska strana bi ovaj turnir posmatrala kao povratak na međunarodnu scenu i svojevrsnu najavu željenog uključivanja u globalna fudalska takmičenja. Ipak, bez promene aktuelnih restrikcija – sve ostaje samo na ideji.

