KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Srbija dobija poziv za Svetsko prvenstvo?

19. 11. 2025. u 11:27

IZNENAĐUJUĆA vest stiže nam iz sveta fudbala.

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА! Србија добија позив за Светско првенство?

Naime, Rusija razmatra mogućnost organizovanja soptsvenog Svetskog prvenstvaa tokom trajanja Mundijala 2026. godine, okupivši selekcije koje nisu izborile plasman u SAD, Kanadu i Meksiko.

Ideja postoji, ali za sada je potpuno uslovljena ukidanjem sportskih sankcija koje su Rusiju udaljile iz međunarodnih takmičenja.

Prema planu koji se razmatra u Moskvi, turnir bi okupio dvanaest reprezentacija iz svih šest konfederacija. Među njima bi bila i Srbija, koja je kvalifikacije završila ispod crte za put u Severnu Ameriku. Projekat predviđa kratko takmičenje, odigrano na četiri stadiona koja su korišćena tokom Svetskog prvenstva 2018. godine.

Ruska strana bi ovaj turnir posmatrala kao povratak na međunarodnu scenu i svojevrsnu najavu željenog uključivanja u globalna fudalska takmičenja. Ipak, bez promene aktuelnih restrikcija – sve ostaje samo na ideji.

