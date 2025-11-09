ZVEZDA KONAČNO POBEDILA U SUPERLIGI SRBIJE! Crveno-beli ispustili dva gola prednost pa ipak stigli na kraju do trijumfa

Fudbaleri Crvene zvezde stigli su do trjiumfa u Subotici protiv Spartaka. u 15. kolu Superlige Srbije. Slavili su sa 3:2.

FOTO: FK Crvena zvezda

Sjajna utakmica viđena je u Subotici. Spartak je prvo u 9. minutu a zatim i u 14. stigao do pogotka, međutim oba gola su im poništena nakon VAR intervencije. Odgovor na slab početak utakmice imali su crveno-beli kada su preko Kostova u 31. minutu stigli do prednosti, a to je bio jedini pogodak u prvih 45 minuta.

U nastavku je viđen pravi spektakl. Tebo Učena je duplirao prednost u 62. minutu, te je tada delovalo da je Zvezda obezbedila trijumf, međutim Spartak nakon tog gola ponovo fenomenalno igra. Za to su i nagrađeni samo minut kasnije kada su iz penala stigli do 1:2. A nakon malo više od 5 minuta postižu i drugi pogodak te stižu do izjednačenja.

Kada se činilo da su gosti u "nokdaunu", u 70. minutu Kostov ponovo trese mrežu i donosi novu prednost izabranicima Vladana Milojevića.

Do kraja meča obe ekipe su imali po nekoliko ozbiljnih šansi, međutim rezultat se nije menjao.

Zvezda je nakon 14. odigranih kola prva sa 35 bodova, dok je njen najveći rival Partizan drugi sa 34.

SPARTAK - CRVENA ZVEZDA Kraj 2:3

90' Kraj utakmice! Zvezda se mučila ali na kraju stigla do trijumfa 2:3.

81' Preti Zvezda udarcem s distance ali lopta odlazi visoko iznad gola.

70' PONOVO POGODAK! Zvezda posle samo minut odgovara i stiže ponovo do prednosti. Strelac je Vasilije Kostov.

69' GOOOL! Spartak je stigao do izjednačenja. Elšnik je napravio veliku grešku, a Osei matirao udarcem izvan šesnaesterca Mateusa. Sada je 2:2, gosti su ispustili dva gola prednost za samo šest minuta.

63' NOVI GOL! Spartak se vraća u igru. Nakon penala koji su

62' GOL! Zvezda je odmah kaznila Spartak nakon velikog promašaja, pa tako duplirala prednost na 0:2. Strelac je Učena.

60' Neverovatno kakva dva promašaja u jednom napadu za Spartak! Osei je dva puta šutirao, a Mateus dva puta uspeo da odbrani.

57' Pokušao je Spartak udarcem Tomovića izvan šesnaesterca, međutim šut mu je blokiran.

53' Visoko stoji poslednja linija crveno-belih, međutim za razliku od prvog dela kada je Spartak bio možda i opasnija ekipa, u drugom skoro da nisu dodirnuli loptu u ovih osam minuta nastavka.

46' Počelo je drugo poluvreme.

Kraj prvog poluvremena!

45' Gotovo je prvo poluvreme. Gosti iz Beograda nakon 45 minuta imaju vođstvo od 0:1.

40' Ogromna prilika da Zvezda duplira prednost. Posle kornera Bruno Duarte je promenio smer lopte glavom ali golman domaćih sa gol linije uspeva da izbije loptu.

31' GOOOL! Crvena zvezda vodi sa 0:1. Vasilije Kostov je pogodio glavom nakon centaršuta Milsona.

30' Pokušao je Katai snažnim udarcem sa 20ak metara da matira golmana domaće ekipe ali nije uspeo.

25' Od drugog poništenog gola Spartaka nema baš neke tečne igre, uglavnom se borba odvija na sredini terena.

14' Novi poništen pogodak za Spartak. Strelac je ponovo bio Linkoln, ali je ovog puta dodirnuo loptu rukom.

9' Spartaku je poništen pogodak zbog ofsajda.

8' Prva baš velika prilika za crveno-bele. Bruno Duarte je šutirao sa nekih 14 metara, ali je za malo promašio, lopta je prošla tik uz desnu stativu.

2' Odmah je pripretila Zvezda. Nakon slobodnog udarca i centaršuta Bruno Duarte je pokušao glavom da postigne gol ali lopta odlazi iznad prečke.

1' Meč u Subotici je upravo počeo!

Sastavi:

Spartak: Vulić – Sekulić, Subotić, Kolarić – Stojanović, Bešić, Leo Antonio, Čejić – Bonsu Osei, Tomović, Linkoln.

Crvena zvezda: Mateus – Seol, Leković, Učena, Tiknizjan – Elšnik, Krunić – Milson, Kostov, Katai – Duarte.

UOČI UTAKMICE:

Crvena zvezda nema pobedu na poslednja tri meča u Superligi Srbije. Dva puta su remizirali, dok im je Vojvodina nanela poraz, te će sigurno veliku želju imati crveno-beli da dobrom utakmicom i trijumfom u Subotici izađu iz "krize" rezultata na domaćioj sceni. Na međunarodnoj je to učinjeno pobedom nad Lilom u Ligi Evrope.

S druge strane i forma Spartaka je promenljiva. Oni na poslednja tri meča imaju po jednu nerešenu i izgubljenu utakmicu, kao i jedan trijumf.

