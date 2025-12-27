VLAHOVIĆ I DALJE VAN STROJA, ALI JUVENTUS IMA I DRUGE ADUTE: "Stara dama" deluje sve sigurnije kako sezona odmiče

PIZA dočekuje Juvenstus u 17. kolu Serije A.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Povratak Pize u Seriju A za sada protiče mnogo teže nego što se očekivalo. Klub iz Toskane je u prvih 16 kola zabeležio samo jednu pobedu i sve više deluje kao jedan od glavnih kandidata za ispadanje.

Problemi su prisutni u svim linijama tima, ali se najviše ističe ofanzivna nemoć. To je zaistsa čudno imajuči u vidu da ekipu sa klupe predvodi nekdašnji vrsni strelac Alberto Điraldino, najmlađi igrač u sitoriji Serije A sa 100 postignutih golova.

Posebno loš utisak Piza ostavlja na domaćem terenu. Na osam odigranih utakmica pred svojim navijačima postignut je samo jedan gol, i to protiv Kremonezea, još jednog novajlije u ligi. Taj podatak dovoljno govori o ozbiljnosti napadačkih problema.

Četiri puta je Piza kod kuće poražena bez postignutog pogotka, što je učinak koji nema premca u ligi. Još zabrinjavajuće je što ekipa ni u mečevima protiv direktnih konkurenata nije uspela da pronađe rešenje u napadu.

Negativna serija nastavljena je i u poslednjim kolima. Tri poraza u prethodna četiri ligaška susreta došla su bez postignutog gola, uključujući i dva uzastopna minimalna poraza na svom terenu. Samopouzdanje ekipe je očigledno poljuljano.

Za razliku od domaćina, Juventus u ovaj duel ulazi u odličnom ritmu. „Stara dama“ je slavila u šest od poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima i deluje sve sigurnije kako sezona odmiče.

Jedan od ključnih razloga za dobru seriju rezultata leži u defanzivnoj stabilnosti. Juventus ima drugi najniži xG protiv sebe u Seriji A i na gostovanjima dozvoljava manje od jednog očekivanog gola po meču, što ga čini izuzetno teškim protivnikom.

To je potvrđeno i u poslednjem ligaškom gostovanju, kada je u Bolonji ostvarena minimalna, ali potpuno kontrolisana pobeda. Juve sve češće zna kako da „zatvori“ utakmicu i sačuva rezultat.

Pod vođstvom Lučana Spaletija, torinski klub je ponovo dobio jasnu taktičku strukturu i vratio se u borbu za sam vrh tabele. Plasman među prva četiri deluje kao realan cilj, a forma ukazuje i na više od toga.

U odnosu snage između ove dve ekipe, trenutak i kvalitet su jasno na strani gostiju. Sa Pizom koja teško dolazi do šansi i Juventusom koji retko greši u odbrani, sve ukazuje na to da bi ovaj meč mogao proteći u znaku rutinske kontrole i još jedne sigurne partije „Stare dame“.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć