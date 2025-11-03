ŠOK! Usred utakmice umro trener Radničkog, Mladen Žižović!
Užasne vesti potresle su srpski fudbal.
Tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923.
On se srušio pored aut linije. Lekari oba kluba su probali da mu pomognu, došao je svesti i odvežen je u bollnicu, ali je u 41. minutu sve na stadionu šokirala vest:
Javljeno je da je Žižović umro.
Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.
Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića.
