Fudbal

ŠOK! Usred utakmice umro trener Radničkog, Mladen Žižović!

Новости онлине

03. 11. 2025. u 19:55 >> 20:22

Užasne vesti potresle su srpski fudbal.

ШОК! Усред утакмице умро тренер Радничког, Младен Жижовић!

Foto: Profimedia

Tokom utakmice protiv Mladosti u Lučanima, u 22. minutu pozlilo je Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923.

On se srušio pored aut linije. Lekari oba kluba su probali da mu pomognu, došao je svesti i odvežen je u bollnicu, ali je u 41. minutu sve na stadionu šokirala vest:

Javljeno je da je Žižović umro.

Žižović je pre 44 godine rođen u Bosni i Hercegovini, u Rogatici, a pre deset dana je došao u klub iz Kragujevca.

Činio je čuda sa sa Borcem iz Banjaluke, a Radnički je preuzeo posle smene Aleksandra Lukovića. 

