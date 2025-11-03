KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?

U jeku spekulacija o novom treneru Partizana, sve se glasnije priča da bi novi šef struke “crno-belih” mogao biti Španac Dijego Martines, nekadašnji strateg Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa, prenosi Telegraf.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Isti izvor navodi i da je potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović preuzeo glavnu ulogu u potrazi za naslednikom Srđana Blagojevića, sa kojim je klub nedavno raskinuo saradnju.

Martines, koji ima 44 godine, slobodan je na tržištu i važi za trenera savremenog pristupa i čvrstih principa u radu, vodio je drugi tim Sevilje, zatim Osasunu, Granadu, Espanjol i Olimpijakos, dok je poslednji angažman imao u Las Palmasu prošle sezone, kada je ispao iz lige.

Ovo ne bi bio prvi put da Mijatović razmatra stranca za klupu Partizana.

Početkom decembra 2024. godine, posle odlaska Sava Miloševića, jedan od kandidata bio je i legendarni holandski fudbaler Klarens Sedorf, ali je uprava na kraju poverenje ukazala Srđanu Blagojeviću, po preporuci Danka Lazovića i Marka Nikolića.

Takođe, Mijatović je u prošlosti pregovarao sa još jednim Špancem, Viktorom Sančesom, što je ovaj kasnije potvrdio prilikom predstavljanja u Rijeci.

Tada je, međutim, do preokreta došlo posle podrške navijača Blagojeviću posle revanš meča sa AEK-om iz Larnake u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Za sada iz Humske nema zvaničnih informacija, ali Dijego Martines važi za ozbiljnog kandidata i mogućeg naslednika Srđana Blagojevića na klupi “crno-belih”.

Nije jedini, naročito nakon zanimljivih najava iz Crne Gore…