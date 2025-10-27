Fudbal

ZAR ON?! Evo ko je glavni kandidat da Dušanu Vlahoviću bude novi trener u Juventusu posle otkaza Tudoru!

27. 10. 2025. u 17:25

Dušan Vlahović će uskoro dobiti novog trenera, nakon što je Igor Tudor dobio otkaz, a izgleda da već ima naznaka ko će to biti.

ЗАР ОН?! Ево ко је главни кандидат да Душану Влаховићу буде нови тренер у Јувентусу после отказа Тудору!

Foto: Profimedia

Čuveni italijanski stručnjaci Manćini i Spaleti jesu kandidati za trenersko mesto torinskog giganta nakon otpuštanja Hrvata, ali...

Nisu glavni kandidati za tu poziciju.

"Gazeta delo sport" javlja da uprava Juventusa daje prioritet bivšem treneru Fiorentine Rafaelu Paladinu.

Sportski direktor "stare dame", Fransoa Modesto, poznaje ga iz vremena provedenog u Monci, pa bi upravo Paladino mogao da bude "spasilac" Juvea.

Podsetimo, u nedelju je Juventus izgubio od Lacija sa 1:0 pa posle osam kola ima i dalje samo tri pobede i zauzima osmo mesto u Seriji A. Istina, prvoplasirani Napoli beži mu samo šest bodova...

Tabela Serije A

