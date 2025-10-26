CEO SVET GLEDAO I OSTAO U ČUDU: Real i Barselona odigrali neverovatan El klasiko, Madriđani pet puta zatresli mrežu a jedva pobedili (VIDEO)

Real Madrid i Barselona priredili su istinski spektakl - El klasiko, odigran u 10. rundi fudbalskog prvenstva Španije, možda nije bio "meč za titulu" kako su mnogi nazvali prethodni duel, koji je bio na programu tri kola pre kraja minulog šampionata, ali je i ovoga nadmašio očekivanja istinskih ljubitelja sporta. Konačan rezultat, 2:1, to uopšte ne nagoveštava, jer bilo je i odbranjenih penala, i poništenih pogodaka, i skandala, i intervencije policije!

FOTO: Tanjug/AP

Barsa je pomenuti prethodni derbi dobila sa 4:3 iako je gubila sa dva razlike posle 14 minuta, a "kraljevska" osveta za taj poraz delovala je kao neminovnost posle prvog poluvremena nedeljnog megdana.

Jer, do velikog predaha, četiri puta se zatresla Barselonina mreža, a samo su VAR-intervencije sprečile da na semaforu ne bude četvorka ispod Realovog grba: dva pogotka su poništena zbog minijaturnog ofsajda.

Na kraju je, međutim, i Real strepeo...

Najpre je poništen (prvi) Mbapeov gol (VIDEO), i to u 13. minutu, no 500-tinak sekundi kasnije bili su oduševljeni navijači madridskog giganta:

Kilijan Mbape je izbegao ofsajd zamku i doveo "kraljeviće" u prednost (VIDEO) na asistenciju Džuda Belingema.

Potom je (prvi put) na sjajan način intervenisao Vojćeh Šćensni koji je izvrsnom odbranom najavio da će zadavati glavobolje Realovim fudbalerima (VIDEO) iako su oni delovali daleko konkretnije od svojih rivala.

Jer, Barselona je možda imala skoro dve trećine vremena loptu u svom posedu, ali domaćini su bili ti koji su daleko češće pretili.

Ali, dešavali su se i njima kiksevi.

Recimo, u 38. minutu mladi Arda Guler, koji je kod Đabija Alonsa doživeo "novu renesansu", izgubio je loptu pred Realovim kaznenim prostorom, a samo nekoliko sekundi kasnije kazna je stigla u vidu Rašfordove asistencije za gol Fermina Lopeza (VIDEO), koji je tokom radnih dana ove sedmice triput bio strelac i u Ligi šampiona, protiv Olimpijakosa.

Rašfordov kolega iz reprezentacije Engleske, Džud Belingem, posle pomenute asistencije za Mbapea, i sam je postao strelac i to kada je ostao skroz zaboravljen u petercu Barse, što mu je i te kako olakšalo posao da u 43. minutu donese novu prednost Realu (VIDEO).

Inače, taj gol i ona Rašfordova asistencija su dovoljan razlog za jedan kratki istorijski osvrt: ovo je bio prvi El klasiko u istoriji u kome su jedan naspram drugog igrala dva engleska reprezentativca.

A što se tiče samog španskog prvenstva, ono je na ovom izuzetno uzbudljivom meču moglo da posvedoči svu dramatičnost fudbala.

Jer, Mbapeu je u 45. minutu poništen i drugi gol (VIDEO), da bi mu u 52. Šćensni odbranio penal (VIDEO) i tako ovu utakmicu učinio još spektakularnijom.

A tu nije bio kraj drame.

Naprotiv.

Realu je poništen i treći gol (VIDEO), a nedugo zatim izbio je i

Skandal, pa čak i intervencija policije!

Naime, kada je u 73. minutu zamenjen, Vinisijus Žunior to nije mogao da oprosti Realovom treneru, Alonsu, pa se izdrao na njega dok je izlazio sa terena i - umesto na klupu, otišao samovoljno pravo u svlačionicu (VIDEO).

Vinisijus Žunior besni jer je zamenjen na El klasik duelu Real Madrid - Barselona / FOTO: Tanjug/AP

U 89. minutu Barsa je bila vrlo blizu izjednačenja jer je Lamin Jamal izvrsnim centaršutem "ostavio samog" Kundea na rubu Realovog peterca, a on je tamo grudima vrlo loše primio loptu i ostao čaki bez šuta u situaciji koja je nagoveštavala izjednačenje.

Iako se igralo i devet minuta sudijske nadoknade vremena, u njoj je Real imao najbolju šansu, kada je Rodrigov šut sjajno odbranio možda i najbolji igrač utakmice, Šćensni, da bi u poslednjim momentima derbija Pedri zbog neopreznog starta dobio drugi žuti karton, ostavivši tako saigrače u brojčano slabijem stanju.

A to isključenje izazvalo je i neke čarke između rezurvnih fudbalera, koji su krenuli da nasrću jedni na druge, pa je čak i policija morala da stane između "zaraćenih" strana.

Posle ovakvog epiloga, Real je sada prvi na tabeli sa 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barselone, dok je Viljareal treći sa 20, a iza njega Espanjoj sa 18. Atletiko Madrid i Real Betis, uz po odigranu utakmicu manje, imaju po 16 bodova.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć