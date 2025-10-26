HAOS KAKAV SE NE PAMTI: Tuča navijača, sevale palice, baklje, topovski udari... (VIDEO)

NEMILE scene viđene su u Nikšiću na meču Druge lige Crne gore. Sastali su se Internacional i Berane, a opšta tuča prekinula je meč.

FOTO: Novosti

Više od pola sata su fudbaleri dva tima morali da čekaju dok su više desetina momaka uletela na teren kako bi se obračunali.

Navijače Berana su napali pristalice Sutjeske koje su upotrebljavale kamenice, baklje i topovske udare na šta ni domaći fanovi nisu ostali dužni.

Nastao je opšti haos, morala je da reaguje i crnogorska policija koja intenzivno traga za huliganima.

