Fudbal

HAOS KAKAV SE NE PAMTI: Tuča navijača, sevale palice, baklje, topovski udari... (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 10. 2025. u 11:45

NEMILE scene viđene su u Nikšiću na meču Druge lige Crne gore. Sastali su se Internacional i Berane, a opšta tuča prekinula je meč.

ХАОС КАКАВ СЕ НЕ ПАМТИ: Туча навијача, севале палице, бакље, топовски удари... (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Više od pola sata su fudbaleri dva tima morali da čekaju dok su više desetina momaka uletela na teren kako bi se obračunali.

Navijače Berana su napali pristalice Sutjeske koje su upotrebljavale kamenice, baklje i topovske udare na šta ni domaći fanovi nisu ostali dužni.

Nastao je opšti haos, morala je da reaguje i crnogorska policija koja intenzivno traga za huliganima.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora