POSLE gotovo tri godine žestokih borbi palo je jedno od najmoćnijih utvrđenja ukrajinske vojske u Donjeckom basenu.

Ovo je bio jedan od najmoćnijih utvrđenih rejona ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu.



Vojnici 3. udarne armije grupe snaga „Jug“ jurišali su na sve ključne visine i utvrđene ukrajinske položaje unutar grada.

Vojnici iz 123., 88., 85. i 6. brigade, kao i 6. puka, uz podršku 2. artiljerijske brigade i specijalnih snaga, razbili su ukrajinsku odbranu.

-Oslobađanje Severska će dalje doprineti oslobađanju grada Slavjansk, saopštio je načelnik ruskog Generalštaba Valerija Gerasimov.

On je naveo da se borbe odvijaju u skladu sa ranije naznačenim planom.

Nastavlja se oslobađanje DNR kao i ofanziva u predelu Konstantinovke, istakao je Gerasimov. Gradske borbe su u toku u severnoistočnom delu grada, precizirao je on.

Putin je 27. novembra govorio o napretku u oslobađanju Severska. On je tada naveo da je ruska vojska je prišla gradu sa istoka, sa juga i severa, a da se u samom gradu odvijaju aktivna borbena dejstva.

Od 8.000 zgrada, 1.700 je bilo u tom trenutku u ruskim rukama, naveo je tada predsednik, zaključivši da je bilo jasno čemu sve vodi.

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak u Kremlju na temu situacije u zoni Specijalne vojne operacije sa fokusom na situaciju na severu DNR i preuzimanju kontrole nad Severskom, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Putin je dobio podrobne izveštaje o potpunom prelasku Severska pod kontrolu Oružanih snaga Rusije, naglasio je Peskov.

Tokom sastanka, predsednik je konstatovao dobru dinamiku na svim pravcima, dodao je on.

Prema rečima Peskova, sastanku su preko video-konferencijske veze prisustvovali načelnik Generalštaba Oružanih snaga i komandant Južne grupe snaga. U predsedničkoj kancelariji u Kremlju bio je prisutan i Denis Sergejevič Pirogov, komandant 123. motorizovane brigade.

