"TREBA SVE DA NAS BUDE SRAMOTA"! Zvezda ne sme ovako kilavo, Rade Krunić imao šta da kaže posle poraza od Brage

FUDBALERI Crvene zvezde poraženi su 2:0 od Brage. Rade Krunić je žestoko prokomentarisao poraz svog tima.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Gubili smo lopte, ali smo kilavo ušli u utakmicu i to se odrazilo na igru u nastavku. Na ovakvim mečevima treba ući u meč "nabrijano", spremno za svaki duel ušli smo kao da nemamo želje. Mene je sramota, treba sve da nas bude sramota što smo ovako predstavili Crvenu zvezdu ovo ne sme i ne može da se dešava.

