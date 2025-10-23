Fudbal

"TREBA SVE DA NAS BUDE SRAMOTA"! Zvezda ne sme ovako kilavo, Rade Krunić imao šta da kaže posle poraza od Brage

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 10. 2025. u 20:50

FUDBALERI Crvene zvezde poraženi su 2:0 od Brage. Rade Krunić je žestoko prokomentarisao poraz svog tima.

ТРЕБА СВЕ ДА НАС БУДЕ СРАМОТА! Звезда не сме овако килаво, Раде Крунић имао шта да каже после пораза од Браге

FOTO: FK Crvena zvezda

- Gubili smo lopte, ali smo kilavo ušli u utakmicu i to se odrazilo na igru u nastavku. Na ovakvim mečevima treba ući u meč "nabrijano", spremno za svaki duel ušli smo kao da nemamo želje. Mene je sramota, treba sve da nas bude sramota što smo ovako predstavili Crvenu zvezdu ovo ne sme i ne može da se dešava.  

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM