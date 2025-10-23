"ESTRELJA ROHA"! Portugalci prognoziraju: Biće tesno protiv Zvezde (VIDEO)
BLIŽI se početak! Fudbaleri Crvene zvezde danas od 18.45 gostuju Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope, a portugalski mediji se na njihov način bave sudarom ova dva kluba.
Naime, najpoznatije sportske novine u Portugalu "A Bola" i "Rekord" su o utakmici objavile po jednu stranu u izdanju za četvrtak, 23. oktobar.
"A Bola" je u naslovu istakla kako trener Brage Karlos Visens mora da bude oprezan, jer je Zvezda protiv Porta, uprkos porazu, pokazala koliko je opasna.
Što se "Rekorda" tiče, tekst u tom listu se odnosi na dobru formu Brage, koja po svaku cenu treba da se održi i u meču sa prvakom Srbije. Takođe, objavljene su i očekivane postave za predstojeći okršaj, što nije slučaj u "A Boli".
Inače, oba lista su na svojoj naslovnoj strani najviše pažnje posvetili pobedi lisabonskog Sportinga protiv Marseja u Ligi šampiona, dok je najava duela Brage i Crvene zvezde tu dobila malo prostora.
Inače uoči meča u Portugaliji", Braga ima maksimalnih šest bodova, dok je Zvezda osvojila za sada jedan.
