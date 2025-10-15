IVER NE PADA DALEKO OD KLADE! Reprezentativac Srbije u 25 najboljih mladih fudbalera sveta

Talentovani srpski fudbaler našao se u odabranom društvu.

FOTO: A Ilić

Aleksandar Stanković ušao je u izbor italijanskog "Tutosporta" za najboljeg mladog igrača Evrope.

Popularna nagrada "Zlatni dečak" dodeljuje se najboljem biseru evropskog fudbala, prošlogodišnji dobitnik bio je Lamin Džamal.

"Tutosport" je objavio listu od 25 kandidata između kojih će se birati najbolji, a vezista belgijskog Klub Briža i novi član reprezentacije Srbije našao je svoje mesto na prestižnoj listi igrača do 21 godine.

Najzvučnija imena među kandidatima su Realov Argentinac Franko Mastantuono, PSŽ-ov napadač Dezire Due i Barsin štoper Pau Kubarsi, a tu je i Portov "dragulj" Rodrigo Mora.

