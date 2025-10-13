„PUT MIRISA JEDNE BELE RADE“: Promocija knjige kod Paraćina u okviru „Dečje nedelje“ (FOTO)

RADICA Krstić je pesnički talenat kog je iznedrila OŠ „Vuk Karadžić“ u Trešnjevici od Paraćina, pa je u okviru brojnih aktivnosti povodom „Dečje nedelje“ u toj školi predstavljena njena pesnička knjiga „Put mirisa jedne bele rade“.

Foto: Fesbuk/OŠ "Vuk Karadžić" Potočac

Inspirativni razgovor sa njom vodili su učenici Lana Matić i Đorđe Manojlović, pa je to bila prilika da autorka oživi uspomene na đačke dane, a ujedno da motivše nove generacije da razvijaju sposobnost razumevanja pročitanog i kritičko razmišljanje.

Foto: Fesbuk/OŠ "Vuk Karadžić" Potočac

Stihove iz knjige kazivale su učenice viših razreda, tako da je ovaj događaj povezao generacije i bio je jedan od najposećenijih u okviru „Dečje nedelje“ u paraćinskoj opštini.