„PUT MIRISA JEDNE BELE RADE“: Promocija knjige kod Paraćina u okviru „Dečje nedelje“ (FOTO)
RADICA Krstić je pesnički talenat kog je iznedrila OŠ „Vuk Karadžić“ u Trešnjevici od Paraćina, pa je u okviru brojnih aktivnosti povodom „Dečje nedelje“ u toj školi predstavljena njena pesnička knjiga „Put mirisa jedne bele rade“.
Inspirativni razgovor sa njom vodili su učenici Lana Matić i Đorđe Manojlović, pa je to bila prilika da autorka oživi uspomene na đačke dane, a ujedno da motivše nove generacije da razvijaju sposobnost razumevanja pročitanog i kritičko razmišljanje.
Stihove iz knjige kazivale su učenice viših razreda, tako da je ovaj događaj povezao generacije i bio je jedan od najposećenijih u okviru „Dečje nedelje“ u paraćinskoj opštini.
