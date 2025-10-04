Fudbal

"PLJUVALI SU ME U LICE, PRIMITIVIZAM" Nenad Lalatović besan nakon meča Pazar - Mladost

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 10. 2025. u 21:48

Novi Pazar je slavio 1:0 protiv Mladosti iz Lučana, a nakon meča na konferenciji za medijeponovo je svoj šou imao na konferenciji za medije.

ПЉУВАЛИ СУ МЕ У ЛИЦЕ, ПРИМИТИВИЗАМ Ненад Лалатовић бесан након меча Пазар - Младост

Nakon meča prvo je rekao da poštuje publiku u Novom Pazaru, ali je izneo i optužbe na loše ponašanje.

- Ja pazarsku publiku volim, ali ovakav primitivizam sam ovde doživeo prvi put. Da me čovek pljune u lice, da me drugi pogodi upaljačem u glavu, samo zato što je sudija svirao penal. I sad sam ja kriv što je bio penal!? Njih 30 me pljuju, vređaju, gađaju... Ja to nisam zaslužio ovde. Ako je iko ikad podržavao pazarsku publiku, to sam bio ja. Ako je ikad iko bio dobar za Pazar, to sam ja, pričao je ogorčeni Lalatović na konferenciji za medije.

Podsetio je šef struke Mladosti da publika Novog Pazara ima debelu istoriju incidenata.

- Ako vaša publika bude ovako nastavila opet ćete igrati bez publike, jer ovakvo ponašanje ne zaslužuje nijedan trener.

Ipak, na kraju je Lalatović pomirljivim tonom malo spustio loptu.

- Dobro, u pitanju je 20-30 ljudi. Meni je sve to čudno, jer nisam do sada to ovde doživeo. Novom Pazaru kao gradu i klubu želim sve najbolje, da sa mojim dragim kolegom ponovo izborite Evropu, poručio je Nenad Lalatović.

Komentari (1)

