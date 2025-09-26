SKANDAL: Čuveni fudbaler usred meča ošamario saigrača, evo šta mu se odmah desilo (VIDEO)

Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.

screenshot / X / Superligyolucom

Naime, dugogodišnji turski reprezentativac, svojevremeno član i CSKA Moskve, Galatasaraja, Fenerbahčea, Intera i Bešiktaša, Džaner Erkin, priredio je pravi skandal u svojoj domovini.

Ovaj 36-godišnji levi bek je sada kapiten Sakarjaspora, u kojoj je došao ove godine iz Ejupspora. I, baš on, koji je više od dve decenije profesionalni fudbaler, uradio je nešto nezamislivo: udario je šamar saigraču usled utakmice.

Desilo se to tokom meča sa Pendikspora, kada se Burak Atiparmak nešto zamerio pomenutom kapitenu, a ovaj ga je, uz nevericu klupskih kolega ali i rivala, ošarmario nasred terena.

Evo i video snimka kako je to izgledalo:

#Sakaryaspor’da forma giyen Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atarak kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/UKj4j4xhcG — Süper Lig Yolu® (@Superligyolucom) September 25, 2025

Sama utakmica je završena porazom Sakarjaspora sa 1:4, a Erkin ne samo da je dobio crveni karton, već je dugo ostao na terenu osporavajući sudijsku odluku, a tek potom je otišao u svlačionicu.

Lokalni mediji navode da je bivši turski reprezentativac (pozivan u nacionalnu selekciju do 2021. godine čak 63 puta) isključen iz tima nakon ovog incidenta.

