SKANDAL: Čuveni fudbaler usred meča ošamario saigrača, evo šta mu se odmah desilo (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
Naime, dugogodišnji turski reprezentativac, svojevremeno član i CSKA Moskve, Galatasaraja, Fenerbahčea, Intera i Bešiktaša, Džaner Erkin, priredio je pravi skandal u svojoj domovini.
Ovaj 36-godišnji levi bek je sada kapiten Sakarjaspora, u kojoj je došao ove godine iz Ejupspora. I, baš on, koji je više od dve decenije profesionalni fudbaler, uradio je nešto nezamislivo: udario je šamar saigraču usled utakmice.
Desilo se to tokom meča sa Pendikspora, kada se Burak Atiparmak nešto zamerio pomenutom kapitenu, a ovaj ga je, uz nevericu klupskih kolega ali i rivala, ošarmario nasred terena.
Evo i video snimka kako je to izgledalo:
Sama utakmica je završena porazom Sakarjaspora sa 1:4, a Erkin ne samo da je dobio crveni karton, već je dugo ostao na terenu osporavajući sudijsku odluku, a tek potom je otišao u svlačionicu.
Lokalni mediji navode da je bivši turski reprezentativac (pozivan u nacionalnu selekciju do 2021. godine čak 63 puta) isključen iz tima nakon ovog incidenta.
