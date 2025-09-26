Fudbal

SKANDAL: Čuveni fudbaler usred meča ošamario saigrača, evo šta mu se odmah desilo (VIDEO)

Новости онлине

26. 09. 2025. u 18:32

Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.

СКАНДАЛ: Чувени фудбалер усред меча ошамарио саиграча, ево шта му се одмах десило (ВИДЕО)

screenshot / X / Superligyolucom

Naime, dugogodišnji turski reprezentativac, svojevremeno član i CSKA Moskve, Galatasaraja, Fenerbahčea, Intera i Bešiktaša, Džaner Erkin, priredio je pravi skandal u svojoj domovini.

Ovaj 36-godišnji levi bek je sada kapiten Sakarjaspora, u kojoj je došao ove godine iz Ejupspora. I, baš on, koji je više od dve decenije profesionalni fudbaler, uradio je nešto nezamislivo: udario je šamar saigraču usled utakmice. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Desilo se to tokom meča sa Pendikspora, kada se Burak Atiparmak nešto zamerio pomenutom kapitenu, a ovaj ga je, uz nevericu klupskih kolega ali i rivala, ošarmario nasred terena.

Evo i video snimka kako je to izgledalo:

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sama utakmica je završena porazom Sakarjaspora sa 1:4, a Erkin ne samo da je dobio crveni karton, već je dugo ostao na terenu osporavajući sudijsku odluku, a tek potom je otišao u svlačionicu.

Lokalni mediji navode da je bivši turski reprezentativac (pozivan u nacionalnu selekciju do 2021. godine čak 63 puta) isključen iz tima nakon ovog incidenta.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!

DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!