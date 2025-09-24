HITNO SE OGLASILI IZ SELTIKA! Evo šta su poručili nakon haosa u Beogradu
Seltik je svojim navijačima poslao saopštenje uoči večerašnje utakmice sa Crvenom zvezdom (21.00) u Ligi Evrope, a sve pošto je u utorak uveče došlo do sukoba u centru Beograda u kojem je povređen Mohamed Z.
U bezbednosnim upustvima koja su stigla do navijača objašnjeno je da se se preporučuje da koriste autobuse koji će sa Studentskog trga krenuti između 17 i 18 časova, kao i da ne nose navijačka obeležja Seltika.
"Navijačima se preporučuje da ne nose Seltikove boje u gradu, a nakon završetka utakmice, navijači Seltica biće zadržani najmanje 45 minuta, a moguće i duže", navodi se u saopštenju.
"Kada se zadržavanje na stadionu završi, biće obezbeđeni autobusi koji će prevesti navijače do mesta okupljanja (Studentski trg) u centru grada. Klub je organizovao autobuse koji će navijače Seltica voziti do i sa stadiona sa trga", dodaje se i poručuje da će navijači Seltika na meč ući pre domaćih navijača Crvene zvezde.
Podsetimo, Crvena zvezda i Seltik igraju prvi meč ovogodišnje grupne faze Lige Evrope, a poslednji put igrali su davne 1969. godine... Seltik je prošao dalje u Kupu šampiona ukupnim rezultatom 6:2. U Škotskoj je bilo 5:1, a u Beogradu 1:1.
