STRAŠAN DERBI ITALIJE: Juventus u nadoknadni srušio Inter, junak crnogorski tinejdžer

STRAŠAN derbi u Seriji A odigrali su Juventus i Inter. "Stara dama" je trijumfovala u Torinu sa 4:3, a junak je bio mladi crnogorski fudbaler Vasilije Adžić.

FOTO: Profimedia

Domaćin je odlično otvorio utakmicu, pošto je u 14. minutu Lojd Keli zatresao mrežu rivala. Ipak, "neroazuri" su imali spreman odgovor i rezultat su poravnali u 30. minutu preko Hakana Čalhanoglua.

Ipak, do odlaska na odmor izabranici Igora Tudora su uspeli ponovo da povedu. Igrao se 38. minutu kad je Kenan Jildiz pogodio za 2:1.

Još više uzbuđenja viđeno je u drugom poluvremenu. Drugom golom na meču Čalhanoglu je drugi put izjednačio rezultat. Taj gol je gostima ulio dodatno sapomouzdanje, pa su u 76. minutu došli do vođstva, a strelac je bio Markus Tiram.

Juventus je krenuo na sve ili ništa kako bi izbegao poraz i ne samo da je u tome uspeo, već je i pobedio. Najpre je u Kefren Tiram u 83. minutu pogodio za 3:3.

Potom je 19-godišnji Vasilije Adžić iskoristio asistenciju Džonatana Davida i pogodio mrežu rivala za velika tri boda Juventusa koji je produžio sjajan start prvenstva.

"Stara dama" posle tri kola ima maksimalnih devet bodova i nalazi se na prvom mestu, dok je Inter na 11. mestu sa samo tri.

