Fudbal

STRAŠAN DERBI ITALIJE: Juventus u nadoknadni srušio Inter, junak crnogorski tinejdžer

Časlav Vuković

13. 09. 2025. u 20:21

STRAŠAN derbi u Seriji A odigrali su Juventus i Inter. "Stara dama" je trijumfovala u Torinu sa 4:3, a junak je bio mladi crnogorski fudbaler Vasilije Adžić.

СТРАШАН ДЕРБИ ИТАЛИЈЕ: Јувентус у надокнадни срушио Интер, јунак црногорски тинејџер

FOTO: Profimedia

Domaćin je odlično otvorio utakmicu, pošto je u 14. minutu Lojd Keli zatresao mrežu rivala. Ipak, "neroazuri" su imali spreman odgovor i rezultat su poravnali u 30. minutu preko Hakana Čalhanoglua.

Ipak, do odlaska na odmor izabranici Igora Tudora su uspeli ponovo da povedu. Igrao se 38. minutu kad je Kenan Jildiz pogodio za 2:1.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Još više uzbuđenja viđeno je u drugom poluvremenu. Drugom golom na meču Čalhanoglu je drugi put izjednačio rezultat. Taj gol je gostima ulio dodatno sapomouzdanje, pa su u 76. minutu došli do vođstva, a strelac je bio Markus Tiram.

Juventus je krenuo na sve ili ništa kako bi izbegao poraz i ne samo da je u tome uspeo, već je i pobedio. Najpre je u Kefren Tiram u 83. minutu pogodio za 3:3.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Potom je 19-godišnji Vasilije Adžić iskoristio asistenciju Džonatana Davida i pogodio mrežu rivala za velika tri boda Juventusa koji je produžio sjajan start prvenstva.

"Stara dama" posle tri kola ima maksimalnih devet bodova i nalazi se na prvom mestu, dok je Inter na 11. mestu sa samo tri.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMBICIJE UVEK ISTE: U VK Novi Beograd veruju da i sa podmlađenim sastavom mogu da napadnu sve trofeje
Ostali sportovi

0 0

AMBICIJE UVEK ISTE: U VK Novi Beograd veruju da i sa podmlađenim sastavom mogu da napadnu sve trofeje

TIM je promenjem - ambicije su isti. U Novom Beogradu veruju da će sa podmlađenom ekipom i novim trenerom Petrom Radanovićem igrati značajnu ulogu ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Posle nekoliko godina vicešampion Evrope moraće u kvalifikacijama da izbori plasman u Ligi šampiona. Popularni "vukovi" taj cilj će moći da ostvare na turniru od 19. do 21. septembra na bazenu "11.april".

13. 09. 2025. u 19:42

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)