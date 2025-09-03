Fudbal

IZ SUPERLIGE SRBIJE U SAUDIJSKU ARABIJU! Fudbaler Radničkog karijeru nastavlja na Bliskom istoku

Filip Milošević

03. 09. 2025. u 16:48

Doskorašnji fudbaler Radničkog 1923, Matija Gluščević, karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji.

ИЗ СУПЕРЛИГЕ СРБИЈЕ У САУДИЈСКУ АРАБИЈУ! Фудбалер Радничког каријеру наставља на Блиском истоку

Foto arhiva VN

Gluščević u Pro ligu stiže iz kragujevačkog Radničkog, gde je stekao status jednog od boljih ofanzivaca u Superligi. Njegove kvalitete prepoznali su i čelnici Al Etifaka, koji veruju da će mladi Srbin uneti novu energiju, navodi Al Džazira.

On je za ekipu Radničkog odigrao 70 mečeva, upisao šest golova i isto toliko asistencija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala