IZ SUPERLIGE SRBIJE U SAUDIJSKU ARABIJU! Fudbaler Radničkog karijeru nastavlja na Bliskom istoku
Doskorašnji fudbaler Radničkog 1923, Matija Gluščević, karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji.
Gluščević u Pro ligu stiže iz kragujevačkog Radničkog, gde je stekao status jednog od boljih ofanzivaca u Superligi. Njegove kvalitete prepoznali su i čelnici Al Etifaka, koji veruju da će mladi Srbin uneti novu energiju, navodi Al Džazira.
On je za ekipu Radničkog odigrao 70 mečeva, upisao šest golova i isto toliko asistencija.
