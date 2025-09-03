IZ SUPERLIGE SRBIJE U SAUDIJSKU ARABIJU! Fudbaler Radničkog karijeru nastavlja na Bliskom istoku

Doskorašnji fudbaler Radničkog 1923, Matija Gluščević, karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji.

Foto arhiva VN

Gluščević u Pro ligu stiže iz kragujevačkog Radničkog, gde je stekao status jednog od boljih ofanzivaca u Superligi. Njegove kvalitete prepoznali su i čelnici Al Etifaka, koji veruju da će mladi Srbin uneti novu energiju, navodi Al Džazira.

On je za ekipu Radničkog odigrao 70 mečeva, upisao šest golova i isto toliko asistencija.

نادي #الاتفاق يتعاقد مع لاعب الوسط الصربي "ماتيا غلوشيفيتش" قادماً من نادي رادنيكي الصربي... pic.twitter.com/dVxkyfJQB6 — الموجز الرياضي (@SportStuff24) September 2, 2025