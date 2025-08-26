Fudbal

ŽAŽA ODVEO PAFOS U LIGU ŠAMPIONA! Evo kako je fudbaler kiparskog tima matirao golmana Crvene zvezde (VIDEO)

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 22:58

Fudbaleri Crvene zvezde i Pafosa igraju revanš meč plej-ofa za Ligu šampiona. Pafos je stigao do izjednačenja preko Žaže u 89. minutu.

Foto: Printskrin/Tviter/GoalpostX

Nakon centaršuta Žaža je perfektno zahvatio loptu i poslao je u rašlje gola crveno-belih.

Evo kako je to izgledalo:

